اعتقال العشرات أثناء احتجاجات نسائية في كوبا

ألقي القبض على أكثر من 90 ناشطًا في كوبا خلال مظاهرة سلمية لجماعة «سيدات الرداء الأبيض» النسائية المعارضة، وفقا لما ذكرته قائدة المجموعة بيرتا سولير الإثنين.

وقالت «سولير» إن 82 ناشطًا معارضًا، معظمهم من النساء، ألقي القبض عليهم الأحد خلال مسيرة احتجاجية جرت في هافانا. واعتقل 11 أخرون من قبل قوات الأمن بينما كانوا يغادرون منازلهم للانضمام إلى المسيرة.

وأفرج عن جميع المعتقلين بعد وقت قصير.

وتدخلت قوات الأمن في الوقت الذي كانت تستخدم فيه الحركة اجتماعها الأسبوعي، الذي يقام الأحد، لإحياء ذكرى مأساة تعود إلى 20 عامًا.

وقتل 37 شخصًا على الاقل في عام 1994 على الساحل الكوبي أثناء محاولتهم مغادرة البلاد، عندما صدمت سفينة تابعة لخفر السواحل سفينة على متنها 80 شخصًا.

ولدى نشطاء في مجال حقوق الإنسان شكاوى قائمة منذ فترة طويلة حول زيادة عدد عمليات الاعتقال التي تتم على المدى القصير، وغالبا لبضع ساعات فقط، لتقويض التجمعات المخطط لها.