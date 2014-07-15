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هالة فاخر: “بن حلال” واقعي.. وقصته حدثت كثيرًا ويحمل مفاجأت

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هالة فاخر: “بن حلال” واقعي.. وقصته حدثت كثيرًا ويحمل مفاجأت هالة فاخر: “بن حلال” واقعي.. وقصته حدثت كثيرًا ويحمل مفاجأت

قالت الفنانة هالة فاخر عن مسلسلها «ابن حلال»، الذي يعرض على شاشة التليفزيون، إن احداث المسلسل واقعية ويضم الكثير من المفاجآت.

وأضافت فاخر خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اسمع » على موجات إذاعة «نغم إف إم»، أن مؤلف المسلسل حسان دهشان قام بعمل نسيج مابين الدراما والواقعية الموجودة بالمجتمع، وأظهر من خلال المسلسل قسوة الأب على أبنائه والشاب الذي لا يجد عمل، والبنت التي تتزوج رجل أكبر منها بالسن، كل ذلك أحداث من قلب المجتمع.

وتابعت ان كل المسلسلات التليفزيونية التي تعرض هذا العام واقعية، ووثيقة الصلة بالمجتمع ومشاكله .

وبالنسبة لما يقال أن مسلسل «ابن حلال» شبيه بقصة الفنانة ليلى غفران وابنتها، قالت: «المسلسل قصته حدثت كثيرا، ومليء بالشخصيات العامة لذا الناس تعتقد انه شبيه بقصة ليلى وابنتها أو غيرهم».

وعن مسلسلات رمضان قالت: «أشاهد النجم يحيى الفخراني في مسلسله (دهشة)، والنجوم الشباب يؤدون أدوار متميزة في دراما رمضان هذا العام».

 

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