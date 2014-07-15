كتائب القسام ترفض مبادرة مصر للتهدئة :” ولا تساوي الحبر الذي كتبت به”

نفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، موافقتها على مبادرة وقف إطلاق النار مع جيش الاحتلال الاسرائيلى.

وقالت الكتائب في بيان لها فجر اليوم الثلاثاء: ” لم تتوجه إلينا في كتائب القسام أي جهةٍ رسميةٍ أو غير رسميةٍ بما ورد في هذه المبادرة المزعومة”.

ووصفت الكتائب المبادرة بمبادرة الركوعٍ والخنوع. وقالت: ” نرفضها نحن في كتائب القسام جملةً وتفصيلًا، وهي بالنسبة لنا لا تساوي الحبر الذي كتبت به”.

وأكد البيان، استمرار كتائب القسام، في معركتها مع العدو وأنها ستزداد ضراوةً وشدةً. وأضاف: ” سنكون الأوفياء لدماء شهداء معركة العصف المأكول الأبرياء وكافة شهداء شعبنا”.