أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. “مبادرة ساويرس “توفر خمسة آلاف فرصة عمل في 5 مناطق عشوائية بتكلفة 10 مليون

Google+ Print
بالصور.. “مبادرة ساويرس “توفر خمسة آلاف فرصة عمل في 5 مناطق عشوائية بتكلفة 10 مليون بالصور.. “مبادرة ساويرس “توفر خمسة آلاف فرصة عمل في 5 مناطق عشوائية بتكلفة 10 مليون

رصدت عدسات وكالة ” أونا ” للأنباء حفل توقيع عقود مشروعات “مبادرة ساويرس” و ذلك لخلق 5000 فرصة عمل فى 5 مناطق عشوائية، بمحافظتى القاهرة و الجيزة و ذلك فى أطار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الأجتماعى و مؤسسة ساويرس و الذى قد تم مساء أمس الأثنين بحديقة الأزهر .

وحضر حفل التوقيع الدكتورة  ليلى أسكندر وزيرة التطوير الحضرى و العشوئيات، و الأستاذة غادة والى وزيرة التضامن الأجتماعى، و السفير محمد إبراهيم شاكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس، و نائب محافظ القاهرة .

و قد تضمن الحفل توقيع 12 مشروعًا فى مجال التدريب من أجل التوظيف و الأقراض الصغير بتمويل مبلغ 10 مليون جنية مصرى، مقدم من مئسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية , وذلك من أجل خلق 5000 فرصة عمل للشباب و المرأة المعيلة فى خمس مناطق عشوائية و هى : ” عزبة النصر بالبساتين – جزيرة الذهب بحى جنوب الجيزة –  عين شمس – الوراق بإمبابة – الطلبية بالهرم ” .

المراسل : عمر عبدالناصر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا