بالصور.. “مبادرة ساويرس “توفر خمسة آلاف فرصة عمل في 5 مناطق عشوائية بتكلفة 10 مليون

رصدت عدسات وكالة ” أونا ” للأنباء حفل توقيع عقود مشروعات “مبادرة ساويرس” و ذلك لخلق 5000 فرصة عمل فى 5 مناطق عشوائية، بمحافظتى القاهرة و الجيزة و ذلك فى أطار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الأجتماعى و مؤسسة ساويرس و الذى قد تم مساء أمس الأثنين بحديقة الأزهر .

وحضر حفل التوقيع الدكتورة ليلى أسكندر وزيرة التطوير الحضرى و العشوئيات، و الأستاذة غادة والى وزيرة التضامن الأجتماعى، و السفير محمد إبراهيم شاكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس، و نائب محافظ القاهرة .

و قد تضمن الحفل توقيع 12 مشروعًا فى مجال التدريب من أجل التوظيف و الأقراض الصغير بتمويل مبلغ 10 مليون جنية مصرى، مقدم من مئسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية , وذلك من أجل خلق 5000 فرصة عمل للشباب و المرأة المعيلة فى خمس مناطق عشوائية و هى : ” عزبة النصر بالبساتين – جزيرة الذهب بحى جنوب الجيزة – عين شمس – الوراق بإمبابة – الطلبية بالهرم ” .

المراسل : عمر عبدالناصر