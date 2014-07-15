العصيمي: عشرة خطوط على مدار الساعة لتلقي شكاوى الابتزاز

أكّد الشيخ «محمد بن صالح العصيمي» -مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض- على أنّ قرار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ «د. عبداللطيف آل الشيخ» بإلغاء وحدة العمليات والدوريات الميدانية التابعة للهيئة؛ أسهم بشكل كبير في الأعمال التي تؤديها مراكز الهيئات والبالغ عددها (44) مركزاً داخل مدينة الرياض على مدار الساعة، حيث أصبح العمل بعد التوزيع الجديد أكثر جدية، وأصبحت المراكز تستفيد من هذه الأعداد بشكل ممتاز، مشيراً إلى أن دور رجل الضبط الجنائي الممثل بعضو الهيئة لا يزال مستمراً ميدانياً في التوعية، والنصيحة، والمتابعة، وضبط القضايا والمخالفات بشكل روتيني، ولم يتأثر أبدا بعد القرار الجديد.

وقال في حديثه ل»الرياض» إنّ العمل في الهيئات تغيّر عما كان عليه في السابق قبل أربعين أو خمسين عاماً، وأصبح جهاز الهيئة الآن يتبنى قضايا العصر، مثل: قضايا الأمن الفكري، والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، ولم تعد مهمة رجل الهيئة التنويه فقط على إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة، إلى جانب تعامل الهيئة مع قضايا المخدرات، والسحر والشعوذة، وغيرها، مبيناً أن هناك عشرة خطوط على مدار الساعة لتلقي شكاوى الابتزاز، مؤّكداً على أنّه لا يوجد في جهاز الهيئة ما يسمى ب «المتعاونين»، ولا يحق للعاملين في الهيئة استخدام سياراتهم الشخصية خلال المداهمات، ولا يحق تفتيش الجوالات في الأسواق من قبل رجل الهيئة -ما لم يرتبط بقضية وقت الضبط-، وفيما يلي نص الحوار:

الدوريات الميدانية

* هل صحيح أنّ قرار الرئيس العام للهيئات بإلغاء وحدة الدوريات والعمليات أسهم في التقليل من نشاطكم الميداني والحد من الصلاحيات الممنوحة لكم؟

- أود أن يفهم أولاً ما هي مهام عمليات الدوريات الميدانية حتى لا يتم هناك أي لبس عند الناس، فهي عبارة عن وحدة أنشئت في الهيئة كتجربة للعمل بهذه الطريقة، بحيث تعمل في الأوقات التي يكون عمل المراكز فيها أقل من المستوى الطبيعي، أو في الوقت الذي تكون فيه المراكز مغلقة، وأحياناً في بعض المناسبات، فكانت وحدة الدوريات والعمليات بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي التجربة الوحيدة على مستوى المملكة، وأنشئت في الرياض كتجربة لكي تستفيد المراكز الأخرى منها، وهذه الوحدة أنشئت منذ عدة سنوات، وأدت عملا لا بأس به في بعض القضايا، وبعد فترة اتضح أنّ المراكز بحاجة كبيرة للأعداد الموجودة داخل وحدة عمليات الدوريات الميدانية، كما أنّ العمل بالميادين العامة أصبح يحتاج لعدد أكبر من الأعضاء المتميزين بالعمل، والذين لهم دور وباع طويل بالعمل الميداني، وربما يستفاد منهم بالمراكز الأخرى على مدار الساعة، وليس بوقت محدد كما كان معمولا به في السابق عندما كانت وحدة الدوريات والعمليات تعمل فترة مسائية أو في نهاية العطل الأسبوعية، فرأى الرئيس العام للهيئات أن يستفاد منها على مدار الساعة، وتكون هذه الدوريات الميدانية تباشر المهام نفسها في جميع المراكز على مستوى الرياض، بوجود (44) مركزا والملاحظ الآن بعد التوزيع أصبح العمل أكثر عملا وجدية.

كما أنّ المراكز أصبحت المراكز تستفيد من هذه الأعداد بشكل ممتاز والعمل قائم ولا يزال دور رجل الضبط الجنائي الممثل بعضو الهيئة يقوم بدوره الميداني في التوعية، والنصيحة، والمتابعة، وضبط القضايا والمخالفات، ولم يتأثر أبداً، بل نحن نطمح أن يكون العمل بشكل أكبر، ولدينا الآن أربع وحدات مناوبة على مستوى الرياض، وفرقة مناوبة لقضايا الخمور، بحيث تتابع قضايا الخمور النوعية، وقضايا الترويج، وهذه الفرق المناوبة مقسمة على الجهات الأربع، والعمل لا يزال قائماً، والجهود مبذولة، والذي يلاحظ أن الفرق الميدانية قائمة كما هي وتنزل للأسواق وتباشر القضايا وتتابع البلاغات، ولم يتأثر العمل أبداً بهذا الجانب.

تعاون المواطن والمقيم

* ما مدى تعاون المواطن والمقيم مع منسوبي الهيئة في الإبلاغ عن ملاحظاتهم؟

- الملاحظ ولله الحمد أنّ هناك تكاتفاً يثلج الصدر، وشيئا كبيرا جداً لا يختص فقط بالمواطن الذي يغار على بلده، بل حتى نلاحظ أنّ المقيمين يستشعرون قيمة هذه البلاد، ودائماً نتلقى التعاون والبلاغات من مثل هؤلاء بشكل مستمر، وعمل الهيئة والجهات الأمنية عموماً يرتبط بشكل كبير ووثيق بالمواطن والمقيم، وهي عملية تكاملية منهم جميعاً، وهذا موجود وملاحظ، ونحن نتلقى هذا الأمر بشكل شبه يومي لا ينقطع أبداً، وكثير من أعمال رجل الضبط الجنائي غير ما يحتسبه تأتيه البلاغات من المواطنين والمقيمين.

تعارض في العمل

* هل ممكن أن يتعارض عملكم مع الجهات الأمنية الأخرى كشرطة المنطقة مثلاً؟

- لا، بالعكس هي عملية تكاملية جداً، ولا يمكن أن نقوم نحن بالهيئة بالعمل الميداني دون دعم الشرطة، كذلك الشرطة لا يمكن أن يستقيم عملها دون وجود أعضاء الهيئة؛ لأنّ العملية تكاملية فالجهات الأمنية متى ما استشعرت هذه القيمة بأنّ العملية تكاملية ما بين الشرطة، والهيئة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، كلها مرتبطة مع بعضها لا يمكن أن تعمل جهة لوحدها، ومتى أحس أحد الأطراف بأنّه يستطيع العمل لوحده سيكون عمله على عوج، فالملاحظ و-لله الحمد- أنّ هناك تكاملا في العمل، وهناك جدية من جميع الجهات، ونحن نباشر العمل سوياً، فلو تلاحظ أنّ أعضاء الهيئة ينزلون ومعهم رجل شرطة، كذلك عندما نحتاج في بعض الأماكن لدعم يكون يكون لنا دعما مكثفا من قبل الشرطة، والشرطة أحياناً في بعض الأماكن يكون فيها اختصاص للهيئة يكون لا بد من مباشرة عضو الهيئة معهم، مثل الأعمال التي تختص بالنساء، وغيرها.

إغلاق المحال

* ماذا عن التنويه على أصحاب المحلات بإغلاق المتاجر وقت الصلاة، هل هناك تجاوب بهذا الشأن وما العقوبة المتربة على من يكثر منه المخالفة؟

- الجواب ملاحظ و-لله الحمد- حتى مع عدم وجود الهيئة في بعض الأوقات أو لنقل بشكل أكثر دقة لا يمكن لسيارة أو سيارتين أو ثلاث في منطقة شاسعة يغطيها مركز من مراكز الهيئة أن تستطيع أن تمر على كل محل تجاري لتغلقه، فهذا الأمر و-لله الحمد- موجود، وأصبح خلق الإنسان وسلوكه هو يباشره لاستشعاره لعظمة الصلاة، ويوجد لدينا أشخاص يمكن أن يلاحظ أنّه يتكرر منهم لا بشكل عمد، لكن أحياناً يكون خطأ أو عدم سماع للأذان، فيتم التنبيه عليه بتجاوز هذه الملاحظة، وعندما تتكرر من الإنسان تكررا مستمرا هناك إجراءات نظامية، حيث تحال أوراق أصحاب هذه المحال للجهات المختصة للنظر فيها، ويتم اتخاذ العقوبات حسب النظام.

معاكسات في الأسواق

* قضايا المعاكسات في الأسواق لكم دور كبير في الحد منها، ما مستوى هذه القضايا في السنوات الأخيرة داخل الأسواق والمتنزهات العامة؟ وهل أصبحت تقلقكم؟

- لم تعد تقلقنا مثل هذه القضايا، ففي السابق كانت وسائل الارتباط وإقامة العلاقات والمعاكسات يمكن أن تنحصر في الأسواق والتجمعات، ومع وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الوصول إلى بعضهم البعض سهلاً، أما أنك ترى المعاكسة المباشرة في الأسواق فهي قليلة و-لله الحمد- لاعتبارات كثيرة، ومنها: أنّ هناك رادعا كبيرا من الحاكم الإداري بتشديد العقوبة على من ينتهك حرمات الناس والإساءة إليهم، خاصةً النساء، فتوجيهات الحاكم الإداري أن من يتعرض للمحارم والنساء بأنّه لا يمكن أن يترك، بل يجب أن تتخذ فيه العقوبات الرادعة، وهذا و-لله الحمد- شاهدناه، فلما وجدت العقوبة المشددة على مثل هؤلاء أصبحت سلوكيات الشباب حتى داخل الأسواق منضبطة فعلاً.

وأصبح الشاب يقيّم حركته ويعرف الخطوة التي يخطوها، وأنه بهذه السلوكيات المنحرفة ربما يخضع للعقوبات، التي ربما تشدد عليه، ويكون هذا الأمر في سيرته، وربما تكون وصمة لا يحمد عليها مستقبلاً، فأصبح موضوع المعاكسات الآن في مستوى صعوده أقل، خصوصاً في الأسواق؛ لأنّ هؤلاء عرفوا أنّ هناك إجراءات ستتخذ، ولتواجد أيضاً أعضاء الهيئة في الأسواق، وضبط مثل هذه الأسواق، وتعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي عمليات معاكسات أو تحرش بالنساء.

تفتيش الجوال

* ذكرتم أنّ مواقع التواصل الاجتماعي الآن والجوالات أسهمت في كثرة المعاكسات، فهل يحق لرجل الهيئة أن يطلب جوال شاب أو فتاة داخل السوق بتهمة المعاكسة؟

- التفتيش إجراء نظامي، يحق لرجل الضبط الجنائي ممارسته في حال ضبط شخص بقضية يستحق عليها التفتيش؛ لذلك وضع المقننون قاعدة "إذا صح الضبط صح التفتيش"، يعني أنا في حال قبضت شخصا في قضية فإنّه يحق لي تفتيشه، أما أنّه ابتداء الأمر يتم تفتيش الشخص دون جنائية فهذا يعتبر مخالفا، وهذا معروف لا يمكن أن تستوقف أي شخص وتأخذ الجوال، وتبني عليه قضية مسبقة، فلا يحق التفتيش وإذا وجد قضية مسبقة يحق فيها التفتيش.

ترويج الممنوعات

* قضايا المخدرات والمسكرات يلاحظ أنّها أصبحت تعود في الشهر الكريم، من حيث عمليات ضبط بعض مصنعي الخمور، بحكم قربكم من العمل الميداني لماذا يظهر ترويج وتصنيع الخمور في مثل هذه الأوقات؟

- لا تظهر مثل هذه القضايا في شهر رمضان الكريم فقط، فلو لاحظنا الإحصائية الموجودة على مدار العام نعرف أنّ من يروج المخدرات والمسكرات هم أشخاص مرضى، متجردون من معاني الإنسانية على أقل تعبير، فالإنسان الذي يكون متجردا من معاني الإنسانية، والقيم، والأخلاق، فضلاً عن التدين، لا يراعي للشعيرة التي يراعيها عامة الناس ممن يستشعرون قيمة الزمان والمكان الذي يكون فيه؛ لذلك تجد أحياناً بعض الناس يمارس سلوكيات منحرفة في أطهر بقعة بالمسجد الحرام، لاحظوا أنّها أعظم بقعة، لماذا؟ لأنّه لما يتجرد الإنسان من أخلاقياته التي تمنعه وتردعه عن ممارسة هذه الأشياء فلا تستنكر أن يمارسها في الأشهر الحرم أن يمارسها في رمضان وفي ذي الحجة، وأن يمارسها مع أقرب الناس وأبعدهم؛ لأنّ هدفه من ذلك مادي بحت، فهو يمارسها في أغلب الأوقات.

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قضايا الابتزاز

* تباشرون العديد من جرائم الابتزاز التي تتلقى الهيئة شكاوى فيها، ما مستوى وعي الفتيات بدور الهيئة في تخليصهن من براثن تلك الجرائم بعد تورطهن فيها؟

- الحمد الله أنّ الثقة موجودة، وحجم الاتصالات الذي تتلقاه الوحدة المختصة بالابتزاز مع أنّها (10) خطوط على مدار الساعة لا تكاد تقف، طبعاً هناك فرز بين أن تكون قضية ابتزاز حقيقية أو أن تكون قضية تحرش، أو أن تكون قضية معاكسة، هذا يتم بعد ذلك لكن هذا و-لله الحمد- بشكل مستمر على مدار الساعة، وهذا يعطينا ما بين الراحة والطمأنينة، حيث أنّ هناك جانب ثقة ما بين المسؤولية التي يجب علينا أن نتحملها تجاه مثل هذه المشكلات.

السحر والشعوذة

* هل أصبحت جرائم السحر والشعوذة تشكل لكم هاجساً أمنياً في السنوات الأخيرة؟

- هي هاجس بالنسبة لنا؛ لأنّها منكر، ومن أعظم المنكرات، ولأنه ينبني عليها نتائج خطيرة جداً، تعرف أنّها كفر بالله، وله أشياء إذا مارسها الإنسان قد يخرج من دائرة الإسلام كلها، فالأمر هاجس كبير جداً، بالنسبة لنا أيضاً؛ لأنّه يمثل خطورة على المجتمع حينما يتعلق الناس بهؤلاء السحرة، أو أنها تخاف منهم، فالخوف والرجاء جانبان من أعظم المبادىء الشرعية التي يجب أن لا تصرف إلاّ لله وحده، فإذا وجد عندنا في المجتمع من هؤلاء ممن يتعلقون ويذهبون إليهم ويتقربون بهم انسلخوا من دائرة الإسلام، ولذلك قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "من أتى ساحراً أو كاهناً أو عرافاً فسأله عن شيء فصدقه كفر بما أنزل على محمد"، أيضاً النتائج التي تنتج عن السحر كثيرة، منها تفريق بين المرء وزوجه، سواءً عطف أو صرف، فلدينا بيوت تشتت، قتل منها ناس، فنتائجه عظيمة؛ لذلك دائماً عضو الهيئة يعتبر هذا الأمر كبيرا بالنسبة إليه، وهدف القضاء عليه هدف أسمى، وعموماً جميع دول العالم تحاربه، لكن نحن من الجانب الشرعي والجانب النظامي والجانب المعرفي الذي نعرفه عن هؤلاء السحرة وما يمارسونه، هذا دور يجب علينا وجوبا شرعيا أن يظل في أعناقنا دائماً، يحركنا للبحث عن هؤلاء ورصدهم وضبطهم.

أمن فكري

* هل بالفعل تبنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السنوات الأخيرة قضية معالجة بعض قضايا الأمن الفكري؟

- هذا صحيح، فأول ما تم البدء في هذا المشروع في العاصمة الرياض، ثم انتشرت في جميع مناطق المملكة، وبقي منطقتان سيتم تدشين البرامج فيهما بعد العيد -بإذن الله-، فالأمن الفكري كما تعلمون هو حصانة للمجتمع وللشباب وللنساء، فقد نظمنا دورات في الأمن الفكري، ولا تزال بعض البرامج، مثل المطويات، والنشرات، عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وجميع هذه البرامج تنصب على موضوع الأمن الفكري، وأكثر الانحرافات التي حصلت مؤخراً كانت بسبب الفكر، وأصبح الصراع فكريا بشكل كبير جداً، وأصبح حتى عند صغار السن النقاش فكريا، وأصبح الضلال الذين يمارسون صرف المجتمع يمارسونه عن طريق الفكر، وغزوا بأفكار خادعة وكاذبة حتى يتورط بها الشخص؛ لذلك أصبح لزاما علينا في الهيئة أن نصارع الفكر بالفكر، ولذلك تبنت الرئاسة قضية الأمن الفكري ودورات الأمن الفكري، وتم اختيار من أستاذة الجامعات، أشخاص لا يمكن أن يرتبطوا، بأي انحراف أو ميول فكرية لكي يتم حصانة المجتمع.

جرائم إلكترونية

* نفهم من حديثك اختلاف دور جهاز الهيئة عن السابق وأصبح لها اختصاصات أخرى؟

- هذا هو الواجب يجب عليك أن تتجدد مع المستجدات الموجودة، فيمكن أول قبل ثلاثين أو أربعين أو خمسين عاماً الموجود في المجتمع لا يوجد وسائل تواصل كالجوالات والنت، كان الموجود شخصا يعاكس في السوق، أو شخصا متخلفا عن الصلاة، أو شخصا شارب خمر، لكن الآن أصبح الذي داخل غرفة صغيرة داخل منزل كبير تجد أنّه يتواصل مع أبعد نقطة في العالم بشكل سريع، عن طريق الأجهزة، فتجد ابنك وهو جالس معك بيده الهاتف المحمول يتواصل مع العالم، وأنت تعتقد أنّه يتحدث إليك؛ لذلك يجب علينا أن نتحرك مع هذه المستجدات، ولذلك لو تنظر إلى العمل التقني في الهيئة والتطور الذي حصل بشكل كبير فيها على مستوى العمل، وعلى مستوى محاربة الفكر المستجد ومتابعته لدينا وحدة كاملة تسمى وحدة الجرائم الإلكترونية، مختصة بهذا الجانب، وكذلك استفدنا من التقنية الحديثة.

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المتعاونون

* وهل يوجد متعاون في الهيئة في صورتها الحديثة؟

- الهيئة لا تتبنى متعاونين معها أبداً، وهذا أمر محسوم ومنته منه، فالمتعاونون حدودهم معروفة في التبليغ عن قضايا ومشكلات وعن انحرافات فقط، وما جاء في نظام الإجراءات الجزائية تلقي البلاغات والتعاون مع البلاغات الهاتفية، وهذا نوع من أنواع التعاون وهذا تتعامل فيه جميع القطاعات، لكن المتعاون له حدود، وهي أن يبلغ بأي أمر وينتهي دوره، لكن أن يمارس المتعاون عمل عضو الهيئة ينزل باسم عضو الهيئة ويركب سيارة الهيئة ويتخذ سلطة رجل الهيئة هذا لا يمكن، ونرفضه رفضاً كاملاً، ونتخذ الإجراءات الحاسمة مع أي شخص يمكن أن يمارس هذا الأمر، أو أي عضو يسمح لأي شخص أن يمارس هذا العمل باسم الهيئة.

بطاقة الهيئة

* وما هي هوية رجل الهيئة في هذه الحالة؟

- أولاً، إذا كان بالسيارة تكون السيارة رسمية تابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا كان بالسوق يحمل عضو الهيئة بطاقة رسمية معلقة على جيبه والذي لا يحمل بطاقة الهيئة هذا يعتبر ليس من منسوبي الهيئة، وإذا وجد من أعضاء الهيئة من لا يعلق بطاقة الهيئة فهو مخالف مخالفة نظامية، يتم فيها محاسبته، ويحقق معه، وتتخذ حياله الإجراءات النظامية، ولا يسمح له بذلك مهما كان عذره.

السيارات الشخصية

* ماذا عن استخدام السيارات الشخصية في المداهمات وعمليات الضبط؟

- هذا مخالف للنظام، فالسيارة الشخصية لا يمكن استخدامها في عمليات الضبط والمداهمة، ولا يمكن استخدامها نهائياً في العمل، ونحن نعتبر استخدام السيارة الشخصية مثل رجل الهيئة المتعاون من يستخدم السيارة الشخصية في الضبط، فهذا ممنوع ويمثل شخصه.

* كلمة أخيرة

- أولاً أشكر الله سبحانه وتعالى بأن من الله علينا سبحانه وتعالى بأن نكون من منسوبي هذه الشعيرة والتي تمثّل خيرية الأمة وأيضاً أحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من وجودنا في هذه البلاد التي تحكم شرع الله سبحانه وتعالى وتقيم هذه الشعيرة وتنافح عنها وتنبذ عنها.

أنا أدعوا الجميع أن يكونوا هم محتسبين ورجال أمن وأن يستشعروا مسؤوليتهم، خصوصاً في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن والمشكلات والدعوات الآثمة، ومن يدعو إلى الأفكار المسممة، بأن يحذر الأشخاص ممن يمثل هذه الأشياء ومغبتهم، وأن يلتفوا حول علمائهم وأمرائهم وحكامهم وأن يعلموا أن هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروا عن الفتن في آخر الزمان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة ولزوم ولي الأمر؛ لأنّه بالالتفاف عليه تكون الخيرية والبقاء لهذه الأمة، وأسال الله أن يحفظنا ويحفظ بلادنا وولاتنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا.