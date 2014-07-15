صواريخ تصيب ميناء إيلات الإسرائيلي وفرق الانقاذ تتحرى بشأن أنباء عن إصابة عدة أشخاص

قال متحدث عسكري أن ثلاثة صواريخ انفجرت في منتجع إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر وبالقرب منه في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء وان فرق الانقاذ تتحرى بشأن أنباء عن إصابة عدة أشخاص.

وقال المتحدث – كما نشر موقع رويترز الإخباري – إن صاروخين سقطا داخل المدينة التي تتاخم مصر والأردن وأن الثالث سقط في منطقة خلاء. ولم يقل المتحدث من أين انطلق الصاروخ. وقالت الاذاعة الإسرائيلية أن مسؤولين يشتبهون بأنه أطلق من مصر.

وكانت هذه أول صواريخ تصيب إيلات منذ تفجر صراع مضى عليه أسبوع بين الإسرائيليين والفلسطينيين في غزة.