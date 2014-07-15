ONA تنشر قائمة السلع التموينية الجديدة .. والمنافذ: مراقبة الوزارة يومياً

استقبلت منافذ التموين بالقاهرة ، منذ أيام ، السلع التموينية الجديدة ، التى اعلن عنها الدكتور خالد حنفى ،وزير التموين و التجارة الداخلية ، فى بداية الشهر الحالى، على أن يتضمن النظام الجديد صرف 20 سلعة متنوعة بدعم 15 جنية للفرد ، و يضاف مبلغ 7 جنية للفرد خلال شهر رمضان، و ذلك بخلاف النظام القديم الذى يتضمن 3 سلع فقط و هم : أرز ، زيت ، سكر.

وقال حمدى البهنسى المسئول عن أحد منافذ التموين ، إن السلع الجديدة متوافرة منذ يومين و بدأ صرفها للمواطنين ، مشيراً إلى أن المنظومة توفر سلع متنوعة باسعار منخفضة فى متناول محدودى الدخل ، فضلاً عن جودتها العالية.

واضاف البهنسي لـ “اونا” :” أن هناك مندوبين من وزارة التموين و الشركة القابضة للصناعات الغذائية يقومون بمراقبة المنافذ و الاسواق يومياً للتأكد من تطبيق المنظومة و توافر السلع ، موضحاً أن الخبز تمت إضافته على البطاقات التموينية بواقع 5 أرغفة للفرد يتم صرفها من المخبز.

و فيما يلى قائمة بالسلع الجديدة و أسعارها: