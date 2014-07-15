ONA تنشر قائمة السلع التموينية الجديدة .. والمنافذ: مراقبة الوزارة يومياً

استقبلت منافذ التموين بالقاهرة ، منذ أيام ، السلع التموينية الجديدة ، التى اعلن عنها الدكتور خالد حنفى ،وزير التموين و التجارة الداخلية ، فى بداية الشهر الحالى، على أن يتضمن النظام الجديد صرف 20 سلعة متنوعة بدعم 15 جنية للفرد ، و يضاف مبلغ 7 جنية للفرد خلال شهر رمضان، و ذلك بخلاف النظام القديم الذى يتضمن 3 سلع فقط و هم : أرز ، زيت ، سكر.
وقال حمدى البهنسى المسئول عن أحد منافذ التموين ، إن السلع الجديدة متوافرة منذ يومين و بدأ صرفها للمواطنين ، مشيراً إلى أن المنظومة توفر سلع متنوعة باسعار منخفضة فى متناول محدودى الدخل ، فضلاً عن جودتها العالية.
واضاف البهنسي لـ “اونا” :” أن هناك مندوبين من وزارة التموين و الشركة القابضة للصناعات الغذائية يقومون بمراقبة المنافذ و الاسواق يومياً للتأكد من تطبيق المنظومة و توافر السلع ، موضحاً أن الخبز تمت إضافته على البطاقات التموينية بواقع 5 أرغفة للفرد يتم صرفها من المخبز.
و فيما يلى قائمة بالسلع الجديدة و أسعارها:
|
سكر معبأ مستورد
|
1 كيلو
|
4.25
|
25 قرش
|
سكر معبأ محلي
|
1 كيلو
|
4.90
|
25 قرش
|
أرز معبأ
|
1 كيلو
|
3.75
|
25 قرش
|
مسلي صناعي
|
800 جرام
|
6.00
|
50 قرش
|
مكرونة معبأة
|
350 جرام
|
1.35
|
15 قرش
|
عدس مجروش
|
500 جرام
|
3.35
|
25 قرش
|
زيت عباد
|
920 جرام
|
9.75
|
25 قرش
|
زيت خليط
|
800 جرام
|
6.50
|
25 قرش
|
زيت خليط
|
1 لتر
|
8.45
|
45 قرش
|
زيت خليط صافي
|
1 لتر
|
7.60
|
40 قرش
|
فول معبأ
|
1 كيلو
|
4.60
|
40 قرش
|
دقيق معبأ
|
1 كيلو
|
3.75
|
25 قرش
|
شاي
|
100 جرام
|
1.25
|
25 قرش
|
شاي
|
40 جرام
|
1.33
|
17 قرش
|
صلصة
|
320 جرام
|
2.80
|
20 قرش
|
لحوم مجمدة
|
1 كيلو
|
29.00
|
100 قرش
|
دواجن مجمدة
|
1 كيلو
|
14.25
|
75 قرش
|
بلح نصف جاف
|
1 كيلو
|
11.00
|
100 قرش
|
مسحوق غسيل اتوماتيك
|
1 كيلو
|
6.90
|
35 قرش
|
مسحوق غسيل عادي
|
1 كيلو
|
5.15
|
27 قرش