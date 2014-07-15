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ONA تنشر قائمة السلع التموينية الجديدة .. والمنافذ: مراقبة الوزارة يومياً

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ONA تنشر قائمة السلع التموينية الجديدة .. والمنافذ: مراقبة الوزارة يومياً ONA تنشر قائمة السلع التموينية الجديدة .. والمنافذ: مراقبة الوزارة يومياً

استقبلت منافذ بالقاهرة ، منذ أيام ، السلع التموينية الجديدة ، التى اعلن عنها الدكتور خالد حنفى ،وزير التموين و التجارة الداخلية ، فى بداية الشهر الحالى، على أن يتضمن النظام الجديد صرف 20 سلعة متنوعة بدعم 15 جنية للفرد ، و يضاف مبلغ 7 جنية للفرد خلال شهر رمضان، و ذلك بخلاف النظام القديم الذى يتضمن 3 سلع فقط  و هم : أرز ، زيت ، سكر.

وقال حمدى البهنسى  المسئول عن أحد منافذ التموين ، إن السلع الجديدة متوافرة منذ يومين و بدأ صرفها للمواطنين ، مشيراً إلى  أن المنظومة توفر سلع متنوعة باسعار منخفضة  فى متناول محدودى الدخل ، فضلاً عن جودتها العالية.

واضاف البهنسي لـ “اونا” :” أن  هناك مندوبين من وزارة التموين و الشركة القابضة للصناعات الغذائية يقومون بمراقبة المنافذ و الاسواق يومياً للتأكد من تطبيق المنظومة و توافر السلع ، موضحاً أن الخبز تمت إضافته على البطاقات التموينية بواقع 5 أرغفة للفرد يتم صرفها من المخبز.

و فيما يلى قائمة بالسلع الجديدة و أسعارها:

 

 

سكر معبأ مستورد

1 كيلو

4.25

25 قرش

سكر معبأ محلي

1 كيلو

4.90

25 قرش

أرز معبأ

1 كيلو

3.75

25 قرش

مسلي صناعي

800 جرام

6.00

50 قرش

مكرونة معبأة

350 جرام

1.35

15 قرش

عدس مجروش

500 جرام

3.35

25 قرش

زيت عباد

920 جرام

9.75

25 قرش

زيت خليط

800 جرام

6.50

25 قرش

زيت خليط

1 لتر

8.45

45 قرش

زيت خليط صافي

1 لتر

7.60

40 قرش

فول معبأ

1 كيلو

4.60

40 قرش

دقيق معبأ

1 كيلو

3.75

25 قرش

شاي

100 جرام

1.25

25 قرش

شاي

40 جرام

1.33

17 قرش

صلصة

320 جرام

2.80

20 قرش

لحوم مجمدة

1 كيلو

29.00

100 قرش

دواجن مجمدة

1 كيلو

14.25

75 قرش

بلح نصف جاف

1 كيلو

11.00

100 قرش

مسحوق غسيل اتوماتيك

1 كيلو

6.90

35 قرش

مسحوق غسيل عادي

1 كيلو

5.15

27 قرش

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أونا

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