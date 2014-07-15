الحضري يكشف لـFilGoal.com أسباب تصديه الإعجازي لركلة حازم إمام

كشف عصام الحضري حارس وادي دجلة الدولي عن كيفية تعامله مع ركلة الترجيح التي سددها حازم إمام جناح الزمالك على طريقة "بانينكا" في مباراة الفريقين.

وفاز الزمالك على وادي دجلة 5-4 يوم الاثنين في نصف نهائي كأس مصر، بعد التعادل سلبيا في زمن المباراة الأصلي.

ولكن الحضري تألق في ركلات الترجيح، وتصدى لركلتين من حازم إمام ومحمد إبراهيم، والأولى بالأخص كانت ببراعة شديدة حيث استخدم قدمه برشاقة في التعامل مع الكرة التي كانت في طريقها لمنتصف المرمى.

وقال الحضري لـFilGoal.com: "من طبعي أن انتظر حتى اللحظة الأخيرة قبل تسديد اللاعب للكرة من أجل اتخاذ قراري، ولذلك نجحت في تعديل وضع جسمي رغم أنني اتجهت لليسار، واستخدمت قدمي في التصدي للكرة".

وتابع صاحب الـ41 عاما "دخل في شباكي هدفا بهذه الطريقة في الدوري الممتاز، ولكني أدركت مبكرا أن حازم إمام ينوي التسديد في المنتصف، وبنفس الاسلوب هذا أيضا نجحت في التصدي لركلة إبراهيم".

وواصل متما "بالتأكيد أيضا كل هذا بسبب توفيق الله".

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