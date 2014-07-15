أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الحضري يكشف لـFilGoal.com أسباب تصديه الإعجازي لركلة حازم إمام

Google+ Print
الحضري يكشف لـFilGoal.com أسباب تصديه الإعجازي لركلة حازم إمام الحضري يكشف لـFilGoal.com أسباب تصديه الإعجازي لركلة حازم إمام

كشف عصام الحضري حارس وادي دجلة الدولي عن كيفية تعامله مع ركلة الترجيح التي سددها حازم إمام جناح الزمالك على طريقة "بانينكا" في مباراة الفريقين.

وفاز الزمالك على وادي دجلة 5-4 يوم الاثنين في نصف نهائي كأس ، بعد التعادل سلبيا في زمن المباراة الأصلي.

ولكن الحضري تألق في ركلات الترجيح، وتصدى لركلتين من حازم إمام ومحمد إبراهيم، والأولى بالأخص كانت ببراعة شديدة حيث استخدم قدمه برشاقة في التعامل مع الكرة التي كانت في طريقها لمنتصف المرمى.

وقال الحضري لـFilGoal.com: "من طبعي أن انتظر حتى اللحظة الأخيرة قبل تسديد اللاعب للكرة من أجل اتخاذ قراري، ولذلك نجحت في تعديل وضع جسمي رغم أنني اتجهت لليسار، واستخدمت قدمي في التصدي للكرة".

وتابع صاحب الـ41 عاما "دخل في شباكي هدفا بهذه الطريقة في الدوري الممتاز، ولكني أدركت مبكرا أن حازم إمام ينوي التسديد في المنتصف، وبنفس الاسلوب هذا أيضا نجحت في التصدي لركلة إبراهيم".

وواصل متما "بالتأكيد أيضا كل هذا بسبب توفيق الله".

لمشاهدة الركلة، اضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به