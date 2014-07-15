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رئيس اللجنة الأمنية الدائمة في جازان يتفقد العمل بمنفذ الطوال الحدودي

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رئيس اللجنة الأمنية الدائمة في جازان يتفقد العمل بمنفذ الطوال الحدودي رئيس اللجنة الأمنية الدائمة في جازان يتفقد العمل بمنفذ الطوال الحدودي
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اللواء الدويسي يستمع لشرح عن عمل الجهات الأمنية بالمنفذ

جازان - علي المدخلي

    قام مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة اللواء ناصر الدويسي بجولة ميدانية على منفذ الطوال الحدودي للوقوف على عمل الجهات الأمنية بالمنفذ كما تجول مع أعضاء اللجنة على أقسام المنفذ واستمع لشرح من مدير جمرك منفذ الطوال زياد العرادي عن المهام والآليات التي يقوم بها المنفذ للتصدي للمهربات داخل المركبات وكيفية كشف حيل المهربين وبعد ذلك عقد اجتماع شارك فيه عدد من الجهات الأمنية بالمنفذ وأشاد اللواء الدويسي خلال الاجتماع بالجهود الملموسة التي تبذلها الجمارك في الحفاظ على أمن الوطن وتنظيم دخول البضائع من خارج المملكة والعمل على ضبط الممنوعات والمهربات، وكذلك تسهيل دخول وخروج ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين في مواسم الحج والعمرة لتأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة. وأكد الدويسي أن هذه الجولة في المنفذ يأتي ذلك انفاذاً لتوجيهات سمو أمير منطقة جازان حفظه الله ومتابعة مدير الأمن العام فيما من شأنه تحقيق سبل الراحة للعابرين والمعتمرين القادمين عبر المنفذ بما يحقق الأمن والأمان للجميع في هذا الوطن.

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