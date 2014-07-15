قائد قوات أمن الطرق يكرم عدداً من الضباط والأفراد بجازان

جازان - محمد الشاذلي

بحضور مدير شرطة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويس ومدير إدارة مخدرات جازان العميد عائض القحطاني ومدير جوازات جازان العميد محمد جويبر السلمي ومدير إدارة المرور العقيد ظافر بن سعيد القرني، كرم قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد بن نشاط القحطاني في مقر ضيافة شرطة جازان عدداً من الضباط والأفراد لقاء جهودهم المبذولة في مجال عملهم الذي قدموه. وحث سعادته المكرمين على التفاني والإخلاص في عملهم وقال: إنهم على ثغر مهم للمملكة العربية السعودية، يجب عليهم الإخلاص لما أوكل لهم من مهام. وأكد ل"الرياض" بأن هناك دعماً آتياً لأمن طرق جازان (آليات وأفراد)، مشيرا الى تشكيل منظومة ربط لأمن الطرق من جازان إلى جدة وفق توجيهات مدير الأمن العام اللواء عثمان بن ناصر المحرج التي تشدد على تكثيف الجهود العملية لأمن الوطن.