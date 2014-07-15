مدير جامعة طيبة يتفقد الخيمة الرمضانية

تفقد مدير جامعة طيبة الدكتور عدنان بن عبدالله المزروع فعاليات الخيمة الرمضانية والتي تقيمها الجامعة ضمن برنامج جامعة طيبة للشباب والذي انطلق مطلع شهر رمضان.

وتجول الدكتور المزروع يرافقه عميد شؤون الطلاب المشرف العام على البرنامج الدكتور صالح الحربي على الأركان المشاركة في الخيمة الرمضانية والتي تضم ركن الأكلات الشعبية الحجازية وركن الألعاب الشعبية وركن المركاز ثم بدأ العرض المسرحي بأناشيد ترحيبية من احدى الفرق الحجازية كما أقيم عرض مسرحي مع فرقة طيبة الترفيهية.

وعبر الدكتور المزروع في ختام الجولة عن سعادته بما شاهده من تفاعل وحماس بين الشباب المشاركين في فعاليات برنامج جامعة طيبة للشباب وبما استمع اليه من القائمين على البرنامج من نتائج مثمرة تحققت خلاله، مؤكدا أن الجامعة حرصت خلال الإعداد له على تنوع فقراته بين التثقيف والتدريب والترفيه كما قدمت برامج لكل فئة عمرية بشكل مستقل راعت احتياج كل مرحلة وخصصت لها البرامج التي تناسبها سعت من خلالها لإكساب المشاركين مهارات سلوكية ومعرفية ووجدانية وتوظيف طاقات الشباب لأعمال تسهم في خدمة المجتمع واستثمار أوقاتهم بكافة مراحلهم ببرامج شبابية متنوعة واكتشاف مواهبهم ورعايتها.