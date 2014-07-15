المنصور مشرفاً على فرع كلية التقنية بثادق

شقراء - علي العطاس

صدر قرار د. راشد بن محمد الزهراني نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب بتكليف الأستاذ عبدالله بن سعد المنصور مشرفا على فرع الكلية التقنية في محافظة ثادق بالإضافة إلى عمله مديرا للمعهد الصناعي الثانوي بشقراء حيث سيتولى مهام التجهيز والتشغيل لحين انتهاء التجهيز وبداية تشغيل فرع الكلية في محافظة ثادق.