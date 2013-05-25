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أولياء أمور طلاب في بلطيم يهددون بإشعال النيران في كنترول بسبب "النتيجة"

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أولياء أمور طلاب في بلطيم يهددون بإشعال النيران في كنترول بسبب "النتيجة" أولياء أمور طلاب في بلطيم يهددون بإشعال النيران في كنترول بسبب "النتيجة"
أولياء الأمور وصفوا النتيجة بـ"المتدنية".. واتهموا المدرسين بطلب مبالغ مالية وإلا رسوب أبنائهم

كتب : كرم القرشى منذ 14 دقيقة

هدد العديد من أولياء أمور طلاب مدرسة الشهيد جلال الدين الدسوقي الثانوية ببلطيم بكفر الشيخ، بإشعال النيران في المدرسة و"الكنترول"، احتجاجا على النتيجة المتدنية لطلاب الفرقه الأولى بالمدرسة ورسوب أبنائهم.

وتظاهر العشرات منهم أمام المدرسة، متهمين المدرسين بطلب مبالغ مالية من الطلاب وإلا رسوبهم.

واتهم بعض أولياء الأمور أحد المدرسين بطلب مبالغ مالية منه، مقابل إنجاح نجليه، وعندما رفض ولي الأمر فوجئ برسوبهما ضمن حوالي 150 طالبا، وأضاف ولي الأمر أنه كان يعطي أبناءه دروساً خصوصية شهرية بما يزيد عن 300 جنيه، لأن مدرسي المدرسة لا يؤدون واجبهم على الوجه الأكمل، بحسب قوله.

وهدد أولياء الأمور بالاعتصام أمام الإدارة التعليمية، حتى يتم تصحيح الأوضاع، وحفاظاً على مستقبل أبنائهم.

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