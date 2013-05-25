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شركات طيران تطالب الوزير بالتدخل لتخفيض رسوم الهبوط بمطار "مرسى علم"

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شركات طيران تطالب الوزير بالتدخل لتخفيض رسوم الهبوط بمطار "مرسى علم" شركات طيران تطالب الوزير بالتدخل لتخفيض رسوم الهبوط بمطار "مرسى علم"
المعداوي يطالب مسؤولي المطار بخفض الرسوم تجنبا لرفع تذاكر السفر

كتب : حسن حسين منذ 13 دقيقة

طالب المهندس وائل المعداوى، وزير الطيران المدنى، المسؤولين فى مطار مرسى علم بإعادة النظر فى رسوم هبوط وإيواء الطائرات، حتى لا تضطر شركات الطيران لرفع ثمن التذاكر على الركاب.

وقال المعداوي فى تصريح له اليوم إن هذه الرسوم مرتفعة جدا، مقارنة بمطار الغردقة القريب من مرسى علم، مما يؤدى إلى تفضيل شركات الطيران استخدام مطار الغردقة.

وأوضح الوزير أنه لا يمكنه التدخل فى هذا الموضوع، برغم مطالبة شركات الطيران الوزارة بالتدخل لخفض الرسوم.

"الخرافي" تدير المطار بنظام "بي أو تي"

يذكر أن شركة الخرافي للاستثمارات تدير مطار مرسى علم بنظام "بى أو تى". وبرغم حصول شركة للطيران على تخفيضات فى رسوم الهبوط والإيواء إلا أن سعر التذكرة لا يزال مرتفعا بالنسبة للراكب، حيث يصل السعر إلى 1600 جنيه، كما تضررت الشركات التي تدير فنادق المدينة من انخفاض عدد السائحين نظرا لارتفاع التذاكر.

وأصدر وزير الطيران تعليماته إلى رئيس سلطة الطيران المدنى المهندس محمد شريف إبراهيم بدراسة العقد المبرم بين الوزارة والشركة التى تدير مطار مرسى علم للمطالبة بتخفيض الرسوم.

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