الأمم المتحدة تقلص بعثتها في ليبيا جراء التداعيات الأمنية

بدأت الأمم المتحدة في تقليص عناصر بعثتها في ليبيا، بسبب التداعيات الأمنية التي تشهدها البلاد مؤخراً .

وذكر بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في طرابلس مساء اليوم (الاثنين)، أن البعثة بدأت بتقليص عدد العاملين في مكاتبها منذ حوالي أسبوع، وذلك بسبب الظروف الأمنية السائدة في البلاد، وحفاظاً على سلامة وأمن الموظفي.

وأشارت البعثة، إلى أنه بعد القتال الاخير وإغلاق مطار طرابلس الدولي، خلصت البعثة إلى أنه لن يكون من الممكن مواصلة عملها في تقديم المشورة والدعم التقني، وفي نفس الوقت ضمان أمن وسلامة موظفيها وحرية تنقلهم.

ونوهت البعثة بأن هذا التدبير مؤقت ومرتبط بالوضع الأمني، وأن الموظفين سيعودوا حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وجددت الأمم المتحدة، دعوتها للقوى السياسية والمجموعات المسلحة في ليبيا، إلى الإحجام عن استخدام العنف لتحقيق المآرب السياسية، مؤكدة على ضرورة اعتماد الحوار السياسي وسيلة لتحقيق التوافق الوطني، حول أولويات بناء مؤسسات الدولة القائمة على سيادة القانون.

وشهد مطار طرابلس الدولي اشتباكات عنيفة يوم أمس، دارت بين ثوار الزنتان الذين يقوموا بتأمينه، وبين مجموعات مسلحة لم تعرف هويتها، حاولت طرد ثوار الزنتان من المطار والاستيلاء عليه، مخلفة سقوط 9 قتلى وأكثر من 30 جريحاً، بحسب وزارة الصحة الليبية.

وتجددت هذه الاشتباكات مساء اليوم، حيث سقط عدد من الصواريخ على أرضية المطار، وأصيبت طائرة مدنية كانت متوقفة بمدرج المطار.

> أ ش أ