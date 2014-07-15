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مرتضى منصور : لست راض عن اداء اللاعبين .. ولابد من وقفة

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مرتضى منصور : لست راض عن اداء اللاعبين .. ولابد من وقفة مرتضى منصور : لست راض عن اداء اللاعبين .. ولابد من وقفة

مرتضي منصور

أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، غضبه الشديد بعد الفوز الصعب الذى حققه فريقه بعد الفوز على وادى دجلة 4/3 فى المباراة التى جرت ببنهما اليوم على ملعب الدفاع الجوى ضمن منافسات الدور الـ لمسابقة كأس ..وقال مرتضى فى تصريحات للصحفيين بعد المباراة : ولست راضيا عن الأداء وما جرى في اللقاء بأي حال من الأحوال ، ولابد من وقفة مع الجهاز واللاعبين
> وقال مرتضى أنه لابد من إعادة النظر في المجموعة المؤهلة للقيد في الموسم الجديد.

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