مرتضى منصور : لست راض عن اداء اللاعبين .. ولابد من وقفة

أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، غضبه الشديد بعد الفوز الصعب الذى حققه فريقه بعد الفوز على وادى دجلة 4/3 فى المباراة التى جرت ببنهما اليوم على ملعب الدفاع الجوى ضمن منافسات الدور الـ لمسابقة كأس مصر ..وقال مرتضى فى تصريحات للصحفيين بعد المباراة : ولست راضيا عن الأداء وما جرى في اللقاء بأي حال من الأحوال ، ولابد من وقفة مع الجهاز واللاعبين

> وقال مرتضى أنه لابد من إعادة النظر في المجموعة المؤهلة للقيد في الموسم الجديد.