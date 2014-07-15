إسرائيل تحرق غزة.. و«بيت المقدس» ترد في سيناء

ارتفع عدد شهداء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة لـ174 شهيداً عقب مقتل عجوز في الستين من عمره في غارة إسرائيلية شنتها مقاتلات سلاح الجو، فجر أمس، في سلسلة هجمات عنيفة استهدفت مقراً حكومياً، ومسجداً وأراضى زراعية، في أنحاء القطاع.

في غضون ذلك، امتد أتون الحرب الإسرائيلية إلى سوريا ولبنان، حيث أطلق الجيش الإسرائيلى 25 قذيفة مدفعية استهدفت عدداً من البلدات جنوب لبنان، رداً على إطلاق مجهولين فجر أمس صاروخين من جنوب مدينة صور الجنوبية باتجاه إسرائيل.

كانت تل أبيب أعلنت، مساء أمس الأول، أنها قصف موقعاً عسكرياً سورياً بـ3 صواريخ، رداً على سقوط قذيفة صاروخية على مرتفعات الجولان، التي تحتل تل أبيب قطاعاً منها منذ حرب 1967.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلى، موشيه يعلون، أن إسرائيل لن تتسامح مع إطلاق النار من سوريا ولبنان، و«نعتبر أن حكومة لبنان ونظام بشار الأسد مسؤولان عن إطلاق النار على أراضينا».

من جهتها، أعلنت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، أمس، أنها استخدمت للمرة الأولى في تاريخها طائرات دون طيار من صنعها، في مهمة أمنية فوق أجواء إسرائيل، وقالت في بيان إن مهندسيها أنتجوا 3 طائرات استطلاعية من طراز «أبابيل» نفذت مهمة محددة فوق مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية، حيث فقدت الاتصال مع اثنتين منها.

فيما أعلنت إسرائيل أنها أسقطت طائرة دون طيار باستخدام صاروخ باتريوت، فوق منطقة شاطئ أسدود، شمال القطاع، وأن «سلاح الجو رصد الطائرة وهى تحاول خرق المجال الجوى الإسرائيلى، حيث تم إسقاطها ليحبط محاولة جديدة لحماس لتحقيق إنجاز ميدانى».

من جهتها، طالبت القيادة الفلسطينية الأمم المتحدة رسمياً بتوفير الحماية للشعب الفلسطينى. وقال الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم.

وأجرى وزير الخارجية، سامح شكرى، اتصالاً هاتفياً، مساء أمس الأول، مع نظيره الأمريكى، جون كيرى، لبحث جهود مصر للعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يحقن دماء المدنيين من أبناء الشعب الفلسطينى.

وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية قيام وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، بزيارة للقاهرة صباح اليوم الثلاثاء، يعقد خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين، على رأسهم وزير الخارجية سامح شكرى.