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شوربة الفريكة مع خلاصة الدجاج

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شوربة الفريكة مع خلاصة الدجاج شوربة الفريكة مع خلاصة الدجاج

الإثنين 14-07-2014 12:15

المقادير

 

250 غ من صدور الدجاج منزوعة الجلد٬ مقطّعة إلى شرائح طويلة ورفيعة

حبة متوسطة لبصل٬ مفرومة فرماً ناعماً

1 فص من الثوم مدقوق

 كوب من الفريكة٬ المغسولة والمصفاّة1/3

  6 كوب من الماء

 1 عود صغير القرفة

مغلف شوربة خلاصة الدجاج 

1/2 كوب ماء (كمية إضافية)

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير

1. يوضع الدجاج، والبصل، والثوم، والفريكة، والماء، وعود القرفة في قدرٍ كبيرةٍ ثم تُغلى المكوّنات وتُترك على نارٍ خفيفةٍ لمدّة ساعةٍ من الوقت أو حتّى تنضج الفريكة ثم يُستخرج عود القرفة

2. يُذوّب مغلّف شوربة خلاصة الدجاج في 2/1 كوب من الماء، ثم تُضاف إليها الفريكة.

3. يُتبّل المزيج بالملح والفلفل حسب الذوق وتُترك المكوّنات على نارٍ خفيفةٍ لمدّة 8 دقائق إضافيّة

 

 

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