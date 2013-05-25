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"فليفل": 9 ملايين جنيه إضافية لدعم البنية الأساسية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط

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"فليفل": 9 ملايين جنيه إضافية لدعم البنية الأساسية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط "فليفل": 9 ملايين جنيه إضافية لدعم البنية الأساسية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط
محافظ دمياط: تم التصديق على 50 طن دقيق إضافية لحصص المحافظة

كتب : سهاد الخضري منذ 9 دقائق

صرح اللواء محمد علي فليفل، محافظ دمياط، أنه تم التصديق على مبلغ 9 ملايين جنيه إضافية لدعم مشروعات البنية الأساسية لمياة الشرب والصرف الصحي، وذلك ضمن إطار برنامج التشارك ما بين محافظة دمياط والاتحاد الأوروبي.

الجدير بالذكر أنه سبق وأعلن محافظ دمياط عن غطاء مالي قدره 454 مليون جنيه لتنفيذ توسعات وإعادة تأهيل محطات صرف صحي ومياه شرب بنطاق المحافظة حتى عام 2037.

وفي سياق متصل، أكد فليفل دعم منظومة النظافة بالمحافظة، حيث تم توفير لودر كبير وآخر متوسط و3 سيارات قلاب حمولة 20 طن و10 سيارة قلاب حمولة 5 طن وعدد من الجرارات والمقطورات ومكابس قش الأرز لمواجهة ظاهرة المخلفات الصلبة لدى المزارعين، كما أعلن عن توفير 300 صندوق للقمامة من الحجم الكبير لتوزيعها على مدن وقرى المحافظة.

وأضاف محافظ دمياط أنه جاري حاليا تركيب 3 خطوط لمصنع تدوير القمامة بأبو جريدة بالتعاقد بين المحافظة ووزارة الإنتاج الحربي، بتكلفة 25.5 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 540 طن في اليوم، مخلفات صلبة، إضافة إلى الخط الأول ليصبح 4 خطوط تستوعب 720 طن.

وعلى جانب آخر، أكد فليفل أنه تم التصديق على 50 طن دقيق إضافية لحصص المحافظة البالغة 625 طن لتصبح 675 طن دقيق.

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