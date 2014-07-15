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سلطة المعكرونة بالزبادي

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سلطة المعكرونة بالزبادي سلطة المعكرونة بالزبادي

الإثنين 14-07-2014 12:23

علبة معكرونه حلزونية الشكل أو أي شكل ترغبينه


 الصلصة
1 علبة لبن زبادي قليل الدسم 
 نصف ليمونه معصورة
ملعقة صغيرة ثوم مهروس

أوراق شبت للتزيين
ثلاث ملاعق صغيره نعناع 
1/4 ملعقة صغيرة ملح

 

الطريقة:

1.       اسلقي المعكرونه مع ملعقة زيت أو زبده وملح حتى تنضج ثم صفيها و اسكبيها في صحن التقديم

2.      اخلطي مقادير الصلصة و اضيفي القليل من الماء ثم ضعيها فوق المعكرونه وزينيها بأوراق الشبت و قدميها باردة

 

 

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