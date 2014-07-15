سلطة المعكرونة بالزبادي

الإثنين 14-07-2014 12:23
علبة معكرونه حلزونية الشكل أو أي شكل ترغبينه
الصلصة :
1 علبة لبن زبادي قليل الدسم
نصف ليمونه معصورة
ملعقة صغيرة ثوم مهروس
أوراق شبت للتزيين
ثلاث ملاعق صغيره نعناع
1/4 ملعقة صغيرة ملح
الطريقة:
1. اسلقي المعكرونه مع ملعقة زيت أو زبده وملح حتى تنضج ثم صفيها و اسكبيها في صحن التقديم.
2. اخلطي مقادير الصلصة و اضيفي القليل من الماء ثم ضعيها فوق المعكرونه وزينيها بأوراق الشبت و قدميها باردة
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