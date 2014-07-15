سلطة المعكرونة بالزبادي

علبة معكرونه حلزونية الشكل أو أي شكل ترغبينه



الصلصة :

1 علبة لبن زبادي قليل الدسم

نصف ليمونه معصورة

ملعقة صغيرة ثوم مهروس

أوراق شبت للتزيين

ثلاث ملاعق صغيره نعناع

1/4 ملعقة صغيرة ملح

الطريقة:

1. اسلقي المعكرونه مع ملعقة زيت أو زبده وملح حتى تنضج ثم صفيها و اسكبيها في صحن التقديم.

2. اخلطي مقادير الصلصة و اضيفي القليل من الماء ثم ضعيها فوق المعكرونه وزينيها بأوراق الشبت و قدميها باردة

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