فطيرة الدجاج والفطر

المقادير

للعجينة الأساسيّة:

2 ملعقة صغيرة من مسحوق الخميرة

1/3 كوب من الماء٬ الدافىء

1 ملعقة طعام من السكر الأبيض

1 ملعقة صغيرة من الملح

2 أكواب من الدقيق العادي

3 ملاعق طعام من الزيت النباتي

2/3 كوب من الماء٬ المعتدل الحرارة

3 ملاعق طعام من الزبدة غير المملحة٬ مذوّبة

4 فصوص من الثوم٬ المسحوق

للحشوة:

2 ملاعق طعام من الزيت النباتي

1 حبة متوسطة من البصل٬ المقطّع

500 غ من فيليه صدر الدجاج٬ المقطّعة إلى مكعّبات

2 مكعبات من مرقة الدجاج

½ كوب من الماء٬ الساخن

1 كوب من الكريما الطازجة

علبة من الفطر الأبيض٬ المغسول والمقطّع (يمكن استبداله بعلبة فطر معلب)

½ كوب من جبنة الأمانتِل٬ المقطّعة

1. للعجينة: في وعاء مزج صغير، تُذوّب الخميرة الفعّالة والسكّر والملح والماء الساخن ثم توضع جانباً لمدة 10 دقائق أو حتى تظهر الرغوة عليها.

2. في وعاء مزج كبير، يُمزج الدقيق والزيت النباتيّ ومزيج الخميرة ويُضاف الماء المعتدل الحرارة ويُعجن إلى أن تتشكّل عجينة لا تلتصق باليدين.

3. تُرفع العجينة من القدر وتعجن إلى أن تصبح مطّاطة وناعمة.

4. يُعاد وضع العجينة في وعاء المزج ثم تُغطّى وتُترك لتتخمّر في مكان دافئ إلى أن يتضاعف حجمها أي لمدّة ساعة تقريباً.

5. تُقسم العجينة إلى 3 أقسام متساوية، تُغطّى وتُترك لتتخمّر لمدّة 30 دقيقة إضافيّة.

6. للحشوة: يُسخّن الزيت النباتيّ في مقلاة عميقة ويُقلى البصل إلى أن يصبح شفافاً.

7. تُضاف قطع الدجاج وتُقلى إلى أن تنضج كلّياً ولكن بدون أن تصبح بنيّة اللون.

8. تُضاف مرقة الدجاج ماجي والماء إلى المقلاة وتُغطّى ثم تُترك على نار خفيفة لمدّة 5 دقائق. تُضاف الكريمة ويُترك المزيج ليغلي. يُرفع المزيج عن النار ويُترك جانباً.

9. يُحمى الفرن مسبقاً على حرارة 180 درجة ميويّة وتوضع الصفيحة المشبّكة في وضعيّة متوسّطة.

10. يُغلف القسم الأدنى وأطراف صينيّة خاصة بالفرن قياس 20× 8 سم بالزبدة والطحين. وتوضع جانياً.

11. يُمدّ كل قسم من أقسام العجينة إلى دائرة بحجم 40 سم.

12. يُزال الطحين الزائد عن كلّ منها وتُدهن بالزبدة الذائبة ثم يُرشّ عليها الثوم المسحوق. توضع طبقات العجينة الواحدة فوق الأخرى في الصينيّة ويُترك فائض العجين ليتدلّى على أطراف الصينيّة.

13. توضع الحشوة في منتصف العجينة وفوقها الفطر المقطّع والجبنة ثم يُثنى العجين عن الأطراف ليغطّي الحشوة بالكامل ثم تُقطع الأقسام الإضافيّة من العجينة للحصول على سطح ناعم.

14. يغطّى سطح العجينة بالزبدة الذائبة وتُخبز في فرن محمى لمدّة 35 دقيقة أو إلى أن يصبح سطح العجينة ذهبيّ اللون.

15. يُرفع الطبق من الفرن ويُقدّم مع سلطة أو الخضار المطهوة على البخار.

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