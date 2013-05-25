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حملة "تمرد" بالوادي الجديد تجمع 2500 توقيع حتى الآن

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حملة "تمرد" بالوادي الجديد تجمع 2500 توقيع حتى الآن حملة "تمرد" بالوادي الجديد تجمع 2500 توقيع حتى الآن

كتب : شرف غريب منذ 2 دقيقة

أكد كمال فؤاد، منسق حملة "تمرد" بالوادي الجديد، أن الحملة ضاعفت من عدد المنسقين لها بالوادي الجديد، وامتد نشاطها ليشمل العديد من القرى بالإضافة إلى مركزي الداخله وباريس، حيث تشهد الحملة إقبالا متزايدا في جمع التوقيعات، لسحب الثقة من الرئيس مرسي.

وأضاف منسق الحملة أنه حتى الآن اقتربت أعداد الموقعين من 2500 توقيع على مستوى مراكز المحافظة، والتي بدأت في جمع التوقيعات، وسيشهد هذا الأسبوع انطلاق الحملة بالفرافرة وبلاط، لتتزايد الأعداد وأن الحملة مستمرة حتى الحصول على كل التوقيعات من كل الراغبين في التوقيع.

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