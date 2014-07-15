هذا آخر ما كتبته الممثلة المغربية آمل معروف قبل وفاتها

احتلت صور ضحايا انهيار ثلاث عمارات بـ"حي بوركون" بمدينة الدار البيضاء المغربية، صدارة التعليقات على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، مع عدد قياسي من الآراء والرسائل وردود الفعل المنددة بالفساد وسوء تدبير الفاجعة.

وكتب أحد الصحافيين على صفحته بـ"الفيسبوك" معلّقاً على الحادث المأساوي " بكل صراحة وبدون مزايدات، الحكومة المغربية تتحمل قسطاً كبيراً من مسؤولية عدم إنقاذ ضحايا انهيار عمارات بوركون".

وفي نفس السياق كتب أحد نشطاء الفيسبوك إن :" سقوط ثلاث عمارات أظهر فشل عمليات الإنقاذ وضعف الإمكانيات البشرية واللوجستيية لهذا الجهاز، دون الحديث عن حال مستشفياتنا، يعني بعد صدمة الفاجعة و أسبابها،- يكتب الناشط- نستيقظ على فاجعة أخرى وهي سوء تدبير الأزمة، ونتحدث عن الميترو المعلق والقطار فائق السرعة والمراكز التجارية الكبرى واستقطاب الاستثمارات... الله يبعد على المغاربة الكوارث".

من جهة أخرى ، أبدى معلقون أسفهم واعتبروا أن الفاجعة تستوجب على الأقل حداداً وطنيا بدل المهازل التي ثبتّها القنوات العمومية من سهرات ورقص على جروح ضحايا الحادث المؤسف.

كما كان لخبر الممثلة أمل معروف بالغ الأثر على صفحات الفايسبوكيين بالمغرب ، خاصة الفنانين منهم حيث رثوا زميلتهم التي لم يعرفوها قبل أو عرفوها قليلاً ، فهي رحلت شابة لازالت تبحث عن أمل وسط الزحام ، هي من مواليد 1990 و حاصلة على دبلوم في السينما، أدوارها في السينما والفن تعدً على رؤوس الأصابع ، ودورها في الحياة قصير جداً أيضاً يشبه دورها في الفن. أورد عدد كبير من الفايسبوكيين صورها وهي تدعم فريقها المفضل الرجاء البيضاوي و صوراً مختلفة لها بابتسامة عريضة كلها أمل ، كانت آخر ما كتبت تهنئة بعيد ميلادها يوم 16/06/2014 كما تركت على حائطها الفايسبوكي صورة تحمل مقولة للكاتبة الإماراتية شهرزاد تقول :"أحببتك وكأنك آخر أحبتي على وجه الأرض وعذبتني و كأني آخر أعدائك على وجه الأرض" ، و قبل الحادثة السالفة الذكر بساعات، كتبت أيضاً "ليت هواتفنا القديمة احتفظت بأصواتهم / بحكاياتهم/ بتفاصيلهم/ بضحكاتهم/ بوعودهم/ بأفلام تقاسمناها في الليالي كرغيف شهي".