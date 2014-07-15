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فيلم يجمع Ryan Gosling و Russell Crowe

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فيلم يجمع Ryan Gosling و Russell Crowe فيلم يجمع Ryan Gosling و Russell Crowe

الإثنين 14-07-2014 20:27

أعلنت شركة Warner Bros Pictures عن موافقة Ryan Gosling و Russell Crowe على المشاركة في بطولة فيلم The Nice Guys للمخرج Shane Black وهو فيلم من نوع الكوميديا السوداء تدور قصته حول محققين قررا البحث والتحرّي حول مقتل ممثلة، سيجدان نفسهما واقعين في فخ مؤامرة قد تودي بحياتهما. السيناريو كتبه Shane Black بمشاركة Anthony Bagarozzi وكان في الأساس سلسلة تلفزيونية قبل أن يقرر هذا الثنائي تحويله الى فيلم سينمائي. من المتوقّع أن يبدأ تصوير The Nice Guys في نهاية هذا العام. يذكر أن Shane Black سبق وكتب سيناريو فيلمي Lethal Weapon و Last Action Hero وتولّى إخراج فيلمي Kiss, Kiss, Bang, Bang و Iron Man 3.

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