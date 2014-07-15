هيفاء وهبي: من قال أن لبنان لم يشارك في المونديال؟

لم تشأ النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أن يمر المونديال دون أن تعلّق على أجواءه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها فضّلت التعليق على طريقتها الخاصّة ومن باب الموضة والجمال.

فلقد نشرت على حسابها الخاص بموقع "انستغرام" صورتين للنجمتين العالميتين شاكيرا وجينيفر لوبيز من حفليّ افتتاح واختتام المونديال، وهما ترتديان ملابس تحمل توقيع المصمم اللبناني شربل زوي.

من جهة أخرى، أثنت هيفاء على إبداع المصمم شربل زوي وكتبت تعليقاً: "من قال أن لبنان لم يكن موجوداً هناك" وتقصد هناك أي في المونديال.

وأضافت وهبي: "شاكيرا وجينيفر لوبيز ارتدتا فساتين من توقيع المصصم شربل زوي في حفليّ افتتاح واختتام كأس العالم. أخي، أنا فخورة بك. المنصة العالمية هي الأفضل لكل إبداعك فظيع".

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