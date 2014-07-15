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حقيقة رفض أحمد عزّ لعرض حلقته في برنامج "رامز قرش البحر"

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حقيقة رفض أحمد عزّ لعرض حلقته في برنامج "رامز قرش البحر" حقيقة رفض أحمد عزّ لعرض حلقته في برنامج "رامز قرش البحر"

الإثنين 14-07-2014 22:05

نُشر في عدد من التقارير الصحافية أنّ الفنان أحمد عزّ حلّ ضيفاً في إحدى حلقات برنامج "رامز قرش البحر" الذي يقدّمه الإعلامي المصري رامز جلال. وبعد انتهاء عزّ من تصوير الحلقة وإدراكه أنها عبارة عن مقلب، طلب من القيّمين عدم عرضها، خشية أن يراه الجمهور في حالة الانهيار الهيستيري والبكاء الشديد الذي أُصيب به أثناء الحلقة. وعليه، قام الفنان بردّ قيمة الأجر الذي تقاضاه لقاء مشاركته والبالغ 200 ألف جنيه.

من جانبها، نفت معدّة البرنامج شريفة شحاتة هذا الخبر، مشيرةً في تصريحات خاصّة لـ"سيدتي نت" إلى أنّ أحمد عزّ لم يحلّ ضيفاً على البرنامج نهائياً، وعبّرت عن اندهاشها ممّا نُشر في هذا السياق، وأكّدت أنّه لم يتمّ الاتفاق أو الاتصال بعزّ من الأساس حتّى يُشاع مثل هذه الأخبار الغريبة والعارية من الصحّة تماماً.

 

 

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