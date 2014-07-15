أحد محبّي سيّد زيّان يهبه رحلة إلى العمرة

سافر الفنان الكوميدي المصري سيّد زيان إلى الأراضي المقدّسة في الحجاز، يوم الأحد، لأداء مناسك العمرة.

ورافقت زيان في رحلته ابنته إيمان، التي تلازمه بشكل دائم طوال فترة مرضه، والتي أبدت سعادتها لأنّ رحلة العمرة لم تكن على نفقة الدولة أو على نفقة نقابة الممثلين، بل كانت هبةً من أحد محبّي والدها، وهو ما اعتبرته أفضل جائزة نالها والدها طوال حياته، لأنّ حبّ الجمهور لا يعوّض، على حد تعبيرها.

إيمان أكّدت أنّ حالة والدها الصحيّة هي في تحسّن مستمرّ.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"