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أحد محبّي سيّد زيّان يهبه رحلة إلى العمرة

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أحد محبّي سيّد زيّان يهبه رحلة إلى العمرة أحد محبّي سيّد زيّان يهبه رحلة إلى العمرة

الإثنين 14-07-2014 23:43

سافر الفنان الكوميدي المصري سيّد زيان إلى الأراضي المقدّسة في الحجاز، يوم الأحد، لأداء مناسك العمرة.

ورافقت زيان في رحلته ابنته إيمان، التي تلازمه بشكل دائم طوال فترة مرضه، والتي أبدت سعادتها لأنّ رحلة العمرة لم تكن على نفقة الدولة أو على نفقة نقابة الممثلين، بل كانت هبةً من أحد محبّي والدها، وهو ما اعتبرته أفضل جائزة نالها والدها طوال حياته، لأنّ حبّ الجمهور لا يعوّض، على حد تعبيرها.

إيمان أكّدت أنّ حالة والدها الصحيّة هي في تحسّن مستمرّ.

 

 

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