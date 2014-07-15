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رانيا يوسف: لهذا السبب انسحبت من مسلسل "الإخوة"

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رانيا يوسف: لهذا السبب انسحبت من مسلسل "الإخوة" رانيا يوسف: لهذا السبب انسحبت من مسلسل "الإخوة"

الثلاثاء 15-07-2014 01:11

أكّدت الفنانة المصرية رانيا يوسف أنّ السبب الرئيسي وراء انسحابها من مسلسل "الإخوة" هو عدم التزام فريق العمل، وعلى رأسه الإنتاج، بأيّ شيء من المتفق عليه بينها وبينهم.

وخلال لقاء رانيا مع الإعلامية سمر يسري في برنامج "ليلة" على قناة النهار المصرية، أشارت الفنانة إلى بعض الأمور التي لم يتمّ الالتزام بها، مثل ترتيب اسمها ليكون الأول بين أسماء الفنانين المصريين في التتر، وهو ما لم يحدث، فيما كانت تسافر كثيراً إلى أبو ظبي للتصوير، ولكنها كانت تنتظر 10 أيام من دون تصوير أيّ مشهد، بسبب عدم وضع خطة لتنظيم وقت التصوير، في حين كانت تترك بناتها وزوجها في من أجل التصوير.

من جهة أخرى، يُعرض حالياً لرانيا مسلسل "السبع وصايا"، إلى جانب كلّ من النجوم: هنا شيحه، وسوسن بدر، وهيثم أحمد ذكي، وهو من إخراج خالد مرعي.

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سيدتي

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