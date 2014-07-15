وليام هيج يعلن استقالته من منصبه كوزير للخارجية وعدم خوضه الانتخابات العامة

أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج مساء اليوم الاثنين تركه منصبه كوزير للخارجية وعدم خوضه الانتخابات العامة العام القادم .

وقال وليام هيج “الليلة أستقيل من منصبي كوزير للخارجية بعد أربع سنوات ، للعمل كزعيم للأغلبية في مجلس العموم”.

وأضاف “لن أخوض الانتخابات العامة في مايو 2015 ، بعد 26 عاما قضيتها كعضو في البرلمان. من مايو 2015 وبعد فترة طويلة في السياسة أرغب في أن أقوم بالعديد من الأشياء التي طالما رغبت بها”.

وأكد هيج على أن التجديد في الحياة السياسية أمر جيد وأستطرد قائلا “بعد 26 عاما كعضو برلماني التوقيت مناسب لي لكي أترك السياسة.”

ومن جانبه ، أشاد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بوزير الخارجية السابق وليام هيج بعد قراره بترك مجلس العموم العام القادم.

وقال كاميرون إن هيج كان “أحد أهل الثقة المقربين ،ومستشار حكيم ، وصديق عظيم”.

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