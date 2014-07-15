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بالصور .. جمارك الصادر تحبط تهريب 19 طردًا لعملات دول العالم بالمطار

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بالصور .. جمارك الصادر تحبط تهريب 19 طردًا لعملات دول العالم بالمطار بالصور .. جمارك الصادر تحبط تهريب 19 طردًا لعملات دول العالم بالمطار

احبطت جمارك الصادر بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم الاثنين أكبر محاولة تهريب عملات لدول العالم داخل 19 طردا أمتعة شخصية ملك راكب ياباني الجنسية غادر القاهرة , وقام المستخلص الجمركي بانهاء الطرود الا انه تم ضبط العملات داخل مجموعة خزن .

ذكرت مصادر جمركية مطلعة بالمطار أنه اثناء انهاء اجراءات سفر 19 طردا علي احدي الرحلات التابعة لشركة للطيران والتي في طريقها الي العاصمة اليابانية طوكيو اشتبه عاطف نجيب مجلع رئيس جمارك الصادر بقرية البضائع وطلب تفتيش الطرود الشخصية وتم تشكيل لجنة تضم احمد ابو الفضل وحسن عبد الفتاح وايمن صلاح ماموري الجمركي وبتفتيش الطرود عثر علي مجموعة خزن مقفلة وليسها لها مفاتيح .

قررت اللجنة كسر الخزن وبفتحها عثر محمد ثروت مامور الجمرك علي 10 كليو جرام عملات معدنية لمختلف دول العالم بعضها يرجع الي عصور تاريخية وتم ضبط 20 الف دولار امريكي و250 الف ين ياباني ومجموعة عملات ورقية اماراتية وقطرية وكويتية وايرانية ومصرية , امر عاطف نجيب مخلع مدير جمارك الصادر بالمطار بحجز الطرود والعملات والقبض علي المستخلص الجمركي واحالته للنيابة لمحاولته تهريب اموال خارج البلاد .

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