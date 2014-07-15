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الزمالك يتأهل إلى نهائى الكأس بعد فوزه على دجلة 4/3

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الزمالك يتأهل إلى نهائى الكأس بعد فوزه على دجلة 4/3 الزمالك يتأهل إلى نهائى الكأس بعد فوزه على دجلة 4/3

صعد فريق الزمالك للمباراة النهائية لبطولة كأس بعد فوزه على وادي دجلة بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بنتيجة 4/3 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ملعب الدفاع الجوى فى درو الـ4 .

انتهى شوطي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين بعد مباراة متوسطة المستوى افتقدت للفرص الواضحة لكل فريق، سوى من كرات قليلة، حتى انتهى الشوطين بنتيجة التعادل السلبي واحتكم الفريقان لركلات الترجيح، ويتأهل الزمالك لخوض اللقاء النهائي، الذي يقام في أسوان “السبت” المقبل.

وينتظر الطرف الثاني في المباراة النهائية من بين الأهلي وسموحة طرفي لقاء الدور نصف النهائي .

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