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وليام هيج يعلن استقالته من منصبه كوزير للخارجية البريطانية

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أعلن وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، مساء الإثنين، تركه منصبه كوزير للخارجية وعدم خوضه الانتخابات العامة 2015، وقال وليام هيج: «الليلة أستقيل من منصبي كوزير للخارجية بعد 4 سنوات، للعمل كزعيم للأغلبية في مجلس العموم».

وأضاف: «لن أخوض الانتخابات العامة في مايو 2015، بعد 26 عاما قضيتها كعضو في البرلمان، من مايو 2015، وبعد فترة طويلة في السياسة أرغب في أن أقوم بالعديد من الأشياء التي طالما رغبت بها».

وأكد على أن التجديد في الحياة السياسية أمر جيد واستطرد قائلا: «بعد 26 عاما كعضو برلماني التوقيت مناسب لي لكي أترك السياسة».

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، بوزير الخارجية السابق وليام هيج بعد قراره ترك مجلس العموم 2015.

وقال «كاميرون» إن «(هيج) كان أحد أهل الثقة المقربين ومستشارا حكيما، وصديقا عظيما».
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