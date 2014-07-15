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مصدر: «نتنياهو» يؤيد وقفًا لإطلاق النار

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أفاد المراسل السياسي لصحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، باراك رافيد، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يؤيد وقفا لإطلاق النار مع حركة «حماس».

وكتب باراك رافيد على حسابه على موقع «تويتر»، نقلا عن مصدر لم يحدده: «رئيس الوزراء سيؤيد وقف إطلاق النار الذي اقترحته »، موضحا أن رئيس الوزراء سيطلب من أعضاء الأمنية المصغرة التصويت تأييدا لوقف إطلاق النار.

وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع أن الحكومة الأمنية ستجتمع، صباح الثلاثاء: «لبحث الاقتراحات المصرية في شكل جدي».

وأطلقت مصر مبادرتها من أجل التهدئة في غزة قبيل بدء اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة لمناقشة التطورات في غزة.

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