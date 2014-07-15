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«كتائب القسام» تعاود قصف تل أبيب.. وتستهدف دبابة إسرائيلية على حدود غزة

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أعلنت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، «حماس»، مساء الإثنين، أنها استهدفت دبابة إسرائيلية على حدود قطاع غزة، كما عاودت قصف تل أبيب بالصواريخ.

وقالت «كتائب القسام»، في بيان، إنها «استهدفت دبابة إسرائيلية في موقع الإرسال شمال بلدة بيت لاهيا، شمال غرب قطاع غزة، بصاروخ من نوع (كورينت) المضاد للدروع»، مؤكدة أن الاستهداف أدى إلى تدميرها بشكل كامل.

وأشارت إلى أنها قصفت مدينة تل أبيب بـ4 صواريخ «إم 75» محلية الصنع، كما قصفت حشود عسكرية إسرائيلية في «نيريم»، بالنقب الغربي بـ3 صواريخ، ومستوطنة «سديروت»، بـ6 صواريخ.
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