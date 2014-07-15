مسؤول بـ«حماس»: لم نصل لاتفاق تهدئة حتى الآن

أعلن مسؤول في حركة «حماس»، مساء الإثنين، أن جهودا تبذل حاليا من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والحركة في قطاع غزة لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن.

وقال هذا المسؤول، طالبا عدم كشف هويته: «هناك جهود واتصالات من أجل اتفاق تهدئة، ولكن حتى الأن لا يوجد شيء نهائي»، وذلك عقب دعوة القاهرة إسرائيل والفلسطينيين إلى وقف إطلاق النار، الثلاثاء.

وأكد المسؤول أن مصر تقوم بوساطة بين الجانبين بعد 7 أيام من الهجوم الإسرائيلي، مضيفا: «هناك جهود من أطراف عدة، خاصة مصرية، ولكن بوتيرة ضعيفة».

واقترحت مصر في وقت سابق، الإثنين، وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس»، وقالت الخارجية المصرية إن القاهرة تدعو «كلا من إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى وقف فوري لإطلاق النار»، لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الطرفين، على أن يتم إيقاف إطلاق النار خلال 12 ساعة من إعلان المبادرة المصرية وقبول الطرفين بها دون شروط مسبقة».

وخلال 48 ساعة من بدء تنفيذ المبادرة، تستقبل القاهرة وفودا رفيعة المستوى من الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية للتباحث بشأن تثبيت وقف إطلاق النار، على أن تجرى المباحثات مع كل طرف بشكل منفصل، حسب المصدر نفسه.