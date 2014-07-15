بلدية دبي تطلق اليوم مبادرة «طفلك ذهب»

تنطلق اليوم فعاليات مبادرة بلدية دبي المجتمعية «طفلك ذهب» في جميع مواقع التسجيل، وفي ممشى الممزر وممشى الخوانيج وممشى حديقة الصفا وممشى البرشاء وممشى حديقة زعبيل.

وتوقع وليد الشيباني، رئيس قسم العلاقات العامة بالإنابة ومنسق الحملة، زيادة اعداد المشاركين 30% عن العام الماضي وبالتالي زيادة كمية الذهب بقدر زيادة اعداد المشاركين، إذ تم رصد 16 كيلوغراماً من الذهب في مبادرة العام الماضي «وزنك ذهب»، موضحا ان هذا العام يشهد مضاعفة عدد غرامات الذهب للأسر التي تتقدم بصحبة اطفالها للمبادرة، عن كل كيلو يتم فقدانه غرامين من الذهب.

4000

واوضح أنه منذ إعلان المبادرة سجل حتى الآن نحو 4000 شخص عبر موقع الإنترنت المخصص للمشاركة في المسابقة لتقليل الوزن، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الأطفال والأسر للمشاركة وتثقيفهم حول كيفية معالجة مشكلة السمنة التي تترتب على سوء نمط الحياة بسبب كثرة الجلوس أمام التلفاز والإنترنت وغيرها من الأجهزة الإلكترونية دون الحركة وممارسة الرياضة.

وسيبدأ التسجيل في المواقع بتاريخ 15 يوليو ويستمر حتى 24 يوليو من الساعة 21:00 حتى 00:00 يوميا في خمسة مواقع وهي ممشى الممزر وممشى الخوانيج بوابة رقم 3 وحديقة الصفا بوابة رقم 2 وحديقة زعبيل البوابة رقم 3 والمدخل الرئيسي لحديقة البرشاء، وتهدف لمشاركة جميع أفراد المجتمع والعائلات التي تضم الأطفال (مكونة من الوالدين أو أحدهما مع طفل أو طفلين كحد أعلى) بالوصول إلى الوزن الأمثل للجسم والحفاظ عليه في مدة محددة خلال شهر رمضان المبارك، والحفاظ على جسم صحي وسليم خلال هذا الشهر الفضيل الذي يعتبر فيه الصوم مهما على صحة الفرد، موضحا ان هذه المبادرة تستهدف جميع اعمار الاطفال حتى عمر 13 عاما.

هدف

وأكد الشيباني، ان دبي تسعى إلى أن تكون واحدة من أكثر المدن صحة في العالم، ولتحقيق هذا نحتاج إلى تغيير عاداتنا الغذائية السيئة وتعزيز الأنشطة البدنية والحد من الأمراض ذات الصلة بنمط الحياة مثل السمنة والكولسترول والسكري، وخاصة ان منظمة الصحة العالمية كشفت أن الإمارات تعد من بين أكثر الدول التي ترتفع بها نسبة البدانة، ووجد أن نسبة زيادة الوزن قد بلغت 67% بين الذكور و72% بين الإناث، وفي مرض السكري تحتل الإمارات المرتبة الخامسة عشرة عالميا ونسبة إصابة 19% بحسب الاتحاد الدولي للسكري 2013، علما بأن الإمارات قد أنفقت حتى الآن حوالي 6 مليارات دولار على علاجات متصلة بمرض السكري ومضاعفاته.

كما حض أفراد الجمهور على التسجيل عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني: www.thedmgold.com وأخذ نسخة مطبوعة معهم عند التسجيل لتجنب التأخير غير الضروري في إنجاز عملية التسجيل في المواقع.

إضاءة

شهد العام الماضي في مبادرة وزنك ذهب تسجيل 9666 شخصا وحصل 2648 شخصا من المشاركين على سبائك الذهب حسب معدل تقليلهم الوزن، وكان الفائز الأول أحمد الشيخ من سوريا، 28 سنة، الذي قلص من وزنه 26 كغم.