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صورة – للمرة الثانية.. ويلشير يظهر بسيجارة

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صورة – للمرة الثانية.. ويلشير يظهر بسيجارة صورة – للمرة الثانية.. ويلشير يظهر بسيجارة

لا يتعلم جاك ويلشير نجم أرسنال من أخطائه، فرغم أنه وعد مدربه أرسين فينجر بعدم التدخين مجددا، ظهر في صورة حديثة مع أصدقائه يدخن سيجارة.

وكان ويلشير قد ظهر في صورة أكتوبر الماضي وهو يدخن سيجارة في أحد الملاهي الليلة في لندن.

 

وهو ما أثار حفيظة فينجر الذي أكد أنه يرفض هذا التصرف، وسيجلس مع لاعبه لمناقشته.

ليخرج بعدها ويلشير ويصرح أن الأمر كان دعابة، وأنه أكد لفينجر أنها ستكون سيجارته الأخيرة.

ولكن ويلشير ظهر في صورة جديدة خلال إجازته في لاس فيجاس قبل الموسم الجديد، وهو يدخن سيجارة أثناء تواجده مع أصدقائه.

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