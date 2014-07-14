لا حياة لمن تنادي | بقلم د. ثروت الخرباوي

كنت قد قرأت في موقع الاخوان بعد ثورة يناير2011 مقالا لأحد علماء الاخوان هو الشيخ «محمود السيد حسن داود» وهو دكتور مشارك في جامعة الأزهر وجامعة البحرين، فماذا قال الشيخ وهو يدبج الكلمات في مديح الاخوان وتزكيتهم؟ قال: (ان جماعة الاخوان المسلمين هي التي تحمل الدواء لمصر، وتأخير الدواء عن المريض جريمة لا يغفرها القانون ولا تتسامح فيها الانسانية، ودواؤها في اسلامها، والاسلام بحق هو الشفاء الذي أنزله الله للعالم، والدواء الذي أنقذ الله به البشرية في الجاهلية من هيامها بالخمر، وولعها بالزنا، وتفاخرها بالأنساب والأحساب، وتقاتلها بلا سبب، وظلمها الشائع، وانتقامها الذائع)!.

> حين قرأت ما سلف وقتها قلت في نفسي: اللهم لا اعتراض، ولكن أليس هذا هو عين التكفير، مصر تنتظر الاسلام، اذن مصر لم تكن مسلمة!مصر كافرة لا علاقة لها بالاسلام، والاخوان هم الذين يحملون الاسلام لمصر، هكذا يقول الشيخ الاخواني داود، وهو يحببنا في الاسلام بطبيعة الحال لأننا لا نعرفه، فيقول لنا ان نؤمن بالاسلام كما آمنت به العرب وذلك لأن الاسلام كما يقول في مقاله (أنقذهم من كل الموبقات، وعالج عندهم كل الشرور، وطهرهم من كل الأدران، وقدم لهم الدواء الناجع والهدي الساطع للبرء من كل الأمراض) وكدت أعتقد ان مرشد الاخوان سيخرج علينا من بين السطور قائلا: ويح مصر انهم لا يريدون الايمان بالدين الجديد الذي جئناهم به وهو دين الاسلام الذي سنطهرهم به من الرجس وعبادة الأوثان! وصدق حدسي وقال بديع مقولة تتشابه مع هذه المقولة: «نحن نمتلك ماء السماء الطهور الذي سنطهر به مصر من النجاسة».

> ولأن هذه الجماعة تذرعت بالشريعة وهي تصارع على الحكم، وقامت بتزكية نفسها في الدين، وسارت على منهج سيد قطب الذي كتب في «معالم في الطريق» اننا يجب ان نستعلي على المجتمع الجاهلي استعلاء الحق على الباطل، اذ اننا أهل الحق وهم أهل الباطل، ونظرا لأنني رأيت المفاسد ترتكب باسم الدين فكان ان جلست مع أحد العلماء الكبار أسأله وأسبر علمه فقال لي: هل تعلم ان أول جريمة في البشرية هي جريمة «أنا خيرٌ منه» تلك العبارة التي قالها ابليس وهو يعصى الله، ظن وهو ينظر لنفسه أنه خير من آدم، ولو قال لله: كيف أسجد لغيرك، لهان خطب جريمته، ولكنه لم يعترض على السجود اطلاقا، بل اعترض على السجود لآدم لأنه انتفض اعجابا بذاته: كيف أسجد للذي هو أقل مني؟!.

> لذلك قال الله تعالى لنا في القرآن الكريم {فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى} أما التزكية في أمور الدنيا فلا شيء فيها فسيدنا يوسف عليه السلام قال: {اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ عليم} ولكنه لم يقل: أنا صاحب الجنة وحدي دون غيري، وغيري هم أهل النار، لذلك ان تفرسنا آيات القرآن لوجدنا الله سبحانه يكشف لنا الأمراض التي أصابت الأمم الأخرى فقال: «وقالوا لن يدخل الجنة الا من كانوا هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين» لذلك اذا قامت فئة من المسلمين بتزكية نفسها في الدين أو تزكية غيرها واعتبرت أنهم هم فقط أهل الجنة وأن غيرهم في النار فقد وقعوا في جريمة ابليس وفي زعم اليهود والنصارى، ولكن الصحيح ان نقول: «نحسبهم كذلك والله حسيبنا ولا نزكي على الله أحدا».

> فسألت الأستاذ: هل سعي جماعة ما للوصول الى الحكم بزعم اقامة شرع الله وصراعهم من أجله واجب؟ قال: «اذا صدقت نيتهم يسر الله لهم أمرهم، ولكن المسألة تقاس بالمصالح والمفاسد، الصراع على الحكم اذا ترتب عليه مفاسد واهدار للأرواح فهو مرفوض، ثم ان المسألة يجب ان تخضع للمواءمة، ما هي الشريعة غير المطبقة في البلد؟ هل هي شريعة القوانين، أم شريعة الأخلاق والسلوك؟ اذا كان ما ينقصنا هو جزء يسير من شريعة القوانين وأن معظم شريعة الأخلاق والسلوك هي الضائعة فان الواجب هو ان تنهض الجماعة وسط الناس لترسيخ مفاهيم شريعة الأخلاق والسلوك بين الناس، فاذا سادت مقاصد الشريعة بين الناس انتظمت أخلاقهم على الشريعة» وهنا قلت للأستاذ طالما ان الأمر مرتبط بالأخلاق والسلوك فلا حياة لمن تنادي اذ ان فاقد الشيء لا يعطيه!.