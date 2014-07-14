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نبيل شعث يؤكد أن القوى الفلسطينية ستوافق على المباردة المصرية فور قبول إسرائيل

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نبيل شعث يؤكد أن القوى الفلسطينية ستوافق على المباردة المصرية فور قبول إسرائيل نبيل شعث يؤكد أن القوى الفلسطينية ستوافق على المباردة المصرية فور قبول إسرائيل

نبيل شعث

ثمن الدكتور نبيل شعث، مفوض العلاقات الخارجية في حركة فتح، المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، معربا عن سعادته بالدور وبالحراك المصري في هذا الشأن، قائلا “هذا ما تعودنا عليه من طوال عمرنا”.

وأكد الدكتور شعث، أن  المبادرة المصرية- أنه فور قبول إسرائيل لهذه المبادرة ستوافق عليها كل القوى الفلسطينية حقنا لدماء أبناء الشعب الفلسطيني الذي ينزف يوميا، ويتعرض لإبادة جماعية.

وأضاف القيادي الفلسطيني أنه ليس هناك طرفين في هذا العدوان فالطرف الأساسي الذي لابد أن يقبل بالمبادرة هو إسرائيل لأن العدوان قادم من إسرائيل، مشددا على ضرورة وأهمية الالتزام بالمبادرة المصرية لوقف نزيف الدم الفلسطيني.

وكانت مصر قد أطلقت مبادرة مساء اليوم تطالب فيها بوقف فوري لإطلاق النار، وذلك في ضوء اتصالات تجريها مصر مع الجانب الإسرائيلي والقيادة الفلسطينية وسائر الفصائل الفلسطينية، بما يؤدي إلى وقف كافة الأعمال العدائية براً وبحراً وجواً ووضع حد لنزيف الدم الفلسطيني وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

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