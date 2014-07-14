“نوكيا” تقتحم عالم تكنولوجيا السيارات الذكية

بعيدا عن عالم التقنيات والهواتف تتجه اهتمامات شركة “نوكيا” الفنلندية الى قطاع آخر يعتمد على صناعة السيارات الذكية.

أنشأت شركة نوكيا صندوقا استثماريا بقيمة 100 مليون دولار يهدف إلى الاستثمار في الشركات المتخصصة في مجال صناعة السيارات الذكية.

وقال باول أسيل، أحد الشركاء في مجموعة “نوكيا غروث بارتنرز” : “كانت هناك زيادة في السنوات القليلة الماضية في الابتكارات حققت تقدما تكنولوجيا، أدي إلى وجود سيارات أكثر أمانا ونظافة وذكاءً واتصالا بالإنترنت على نحو متزايد وبأسعار معقولة.”

وأضاف: “أصبحت السيارات مجالا جديدا لتبني تقنيات مشابهة جدا لتقنيات الهواتف والأجهزة اللوحية”.

وينظر إلى تلك الخطوة على أنها مجال جديد للتطوير لشركة نوكيا التي أسست وجودها في ذلك القطاع من خلال نظام الخرائط” “Here” الذي يعد أحد أهم خدماتها وتأتي تلك الخطوة بعد أيام قليلة من إتمام شركة نوكيا بيع وحدتها الخاصة بانتاج الهواتف إلي شركة مايكروسوفت وقالت نوكيا إن نظام الخرائط الخاص بالشركة يعد واحدا من ثلاث قطاعات رئيسية تهدف الشركة إلى التركيز عليها في الفترة القادمة.

وقالت نوكيا إن ذلك الصندوق الاستثماري الجديد والذي سيدار عن طريق مجموعة من الشركاء والممولين يحملون اسم “نوكيا غروث بارتنرز” أو (شركاء نوكيا في النمو) سيدعم نمو وتطوير ذلك القطاع لديها.