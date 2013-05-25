حركة تعيينات وتنقلات لمديرى الإدارات التعليمية بالمنيا

أصدر ممدوح مبروك وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا حركة تعيينات وتنقلات جديدة لمديرى الإدارات التعليمية، حيث تم تعيين إسماعيل ثروت عبد الفتاح مديرا لإدارة "مطاى"، وشعبان عبد الباسط جاد مديرا لإدارة "مغاغة"، وحسن دسوقى عبد المجيد لإدارة "بنى مزار"، ورجب توفيق داوود لإدارة "سمالوط"، وعلى أحمد محمد لإدارة "ملوى"، وعاطف صالح محمد لإدارة "دير مواس"، وعبد النعيم أبو زيد لإدارة "المنيا".

وجرى نقل ناهد طرة من إدارة "مغاغة" إلى "العدوة"، وتسكين سوزان الصواف مديرة المنيا السابقة على وظيفة وكيل تعليم ثانوى بالإدارة، ومن ناحية أخرى، اعترض عدد من مجالس أمناء التعليم بالإدارات على الحركة، وأرسلوا فاكسات اعتراض على الحركة لصدورها قبل انتهاء العام الدراسى، ودون معايير واضحة، معتبرين أنها أطاحت بالأقدميات والكفاءات.

ونفى وكيل الوزارة بالمحافظة ما تردد، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد اختيار لجنة "اختيار القيادات" المشكلة من محافظ المنيا، والتى وضعت 10 معايير مختلفة للاختيار.