حزب “المؤتمر” يقدم تعازيه لأسر شهداء “العريش”

أدان حزب “المؤتمر” برئاسة الربان عمر المختار صميدة ، والمجلس الرئاسى للحزب الحادث الإرهابى الذى وقع مساء امس بمدينة العريش بسيناء،و تسبب فى مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين، بالإضافة للخسائر المادية التى لحقت بالمنشأت هناك.

كما استنكر الربان عمر المختار رئيس الحزب فى بيان رسمى له ، إعلان جماعة “أنصار بيت المقدس ” مسئوليتها عن الحادث و قتل الأبرياء من أبناء الوطن ، وبدلاً من أن تحرر” القدس” وتقف فى وجه العدو الصهيونى وتساند أهالى “غزة” المحاصرين والذين يتساقطون شهداء بسبب الهجمات البربرية عليهم ، فتقوم جماعة بيت المقدس بقتل الأبرياء المصريين.

وقدم رئيس حزب المؤتمر خالص تعازية لأسر الشهداء ،متمنياً الشفاء العاجل لأسر المصابين.

وطالب المختار المصريين بمساندة القوات المسلحة فى الوقوف فى وجه هذة الجماعات الإرهابية ، من أجل الوصول للاستقرار والأمان لوطننا العزيز.