شركة أمريكية تبتكر “مزلجة آلية” سرعتها 12 ميل في الساعة

كشفت مؤخراً احدى الشركات بلوس أنغلوس عن مزلجة جديدة مزودة بعجلات ومحركات كهربائية، يمكن التحكم فيها بحركات القدمين، وتسييرها بسرعة 12 ميل في الساعة.

صممت المزلجة الجديدة لتسهل على صاحبها سرعة التنقل والوصول على الأماكن المنشودة بأسرع وقت . تربط المزلجة فوق الأحذية العادية ولكي يتم استخدامها في مراقبة تحركات القدمين ولكي تسهل على المستخدمين عملية التحكم فيها.

كما تم تصميمها بحيث تسمح للأشخاص بالانطلاق للأمام وبالتوقف، حال وجدوا أنفسهم بحاجة لصعود السلالم، على سبيل المثال. وقالت الشركة المطورة للمزلجة (أكتون) بهذا الخصوص :” لسنا بحاجة لأدوات تحكم عن بعد، حيث يمكن للأشخاص أن يطلقوا أيديهم أثناء تجولهم بالمزلجة، والتحكم فيها عن طريق القدمين”.

وزودت الشركة كل مزلجة باثنين من محركات المحاور، يتم التحكم فيهما بواسطة معالج دقيق، ويتم تشغيلهما ببطارية ليثيوم أيون. ونوهت الشركة إلى أن بمقدور المزلجة أن تصل لسرعة قصوى قدرها 12 ميل في الساعة ( 19 كلم في الساعة ) فيما تعتمد المسافة المقطوعة على نوع الموديل الذي يختاره الأشخاص.

فهناك موديل اسمه R6 بسعر 249 دولار يمكنه السير حوالي 6 أميال أو 45 دقيقة، موديل R8 بسعر 499 دولار يمكنه السير 8 أميال أو 70 دقيقة وكذلك موديل R10 الذي يقدر سعره بـ 599 دولار ويمكنه السير مسافة 10 أميال أو 90 دقيقة كاملة. ويمكن لكل الموديلات أن تسير مسافة ساعة ونصف حال تم شحن بطارياتها من نوع ليثيوم أيون بصورة تامة. كما يمكن مراقبة المزلجة وأدائها من خلال تطبيق إلكتروني.