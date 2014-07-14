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طبيب سعودي يبني مسجدًا لثمانين مسلمًا من الإسكيمو

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طبيب سعودي يبني مسجدًا لثمانين مسلمًا من الإسكيمو طبيب سعودي يبني مسجدًا لثمانين مسلمًا من الإسكيمو

يبدأ الطبيب السعودي حسين قستي بناء مسجد في مدينة إيكالويت الجليدية، ليؤدي فيه ثمانون من مسلمي الاسكيمو صلواتهم.

يسكن ثمانية آلاف من الأسكيمو مدينة إيكالويت الجليدية، يعانون هبوط حرارتها إلى ما دون 40 تحت الصفر مئوية، وبين هؤلاء 80 مسلمًا بعضهم من العرب والبقية من الهند والصومال.

أراد هؤلاء أن يكون لهم مسجد يجتمعون فيه للصلاة، فأتاهم الصحافي والطبيب السعودي حسين قستي، وزوجته سوزان غزالي وأولاده، من مقرهم في مدينة وينيبغ، عاصمة مقاطعة مانيتوبا في الوسط الكندي، وجمعيتهم “زبيدة طالب” الخيرية، ليرفعوا فيها مسجدًا، يبدأ بناؤه في آب (أغسطس) القادم.
>خبرة طويلة
> وإيكالويت عاصمة ولاية نونافوت الكندية، مساحتها أكثر من 2,1 مليون كيلومتر مربع، ويسكنها نحو 30 ألف نسمة فقط. وهذه المدينة معزولة بسبب الأحوال الجوية القاسية، فلا يمكن الوصول إليها إلا بالطائرة شتاءً، أو عبر 3 رحلات بحرية متتالية صيفًا، وتغرق في الصقيع 10 أشهر في السنة على الأقل.
> أما قستي فقد ولد في حي في مكة المكرمة، وله خبرة طويلة في بناء المساجد في بيئات صعبة. ففي العام 2007، بنى مسجد ثومبسون في مانيتوبا، وفي العام 2010 بنى مسجد “آخر العالم” في مدينة إينوفيك، التي لا تبعد أكثر من 200 كيلومتر عن الدائرة القطبية الشمالية، وسكانها 3700 نسمة بينهم 75 أو 80 مسلمًا، كانوا يقيمون الصلاة في بيت من الخشب عرضه 3 أمتار وطوله 7 أمتار، بالكاد يسع نصفهم.

قصة آخر العالم
> ولمسجد “آخر العالم” قصته. فعلى الرغم من أن بلدة إينوفيك مغطاة بالجليد على مدار العام، إلا أن العقارات فيها نار كاوية. ولذلك، تحول تحقيق حلم بناء مسجد هناك إلى كابوس مالي، إذ وصلت تقديرات تكاليفه إلى 750 ألف دولار على أقل تقدير.
> وقر الرأي اخيرًا على بناء المسجد في وينيبغ، ثم نقله كما البيوت الجاهزة للتركيب بشاحنة ثم بعبّارة ليصل إلى إينوفيك، حيث محطته الأخيرة. كانت هذه أطول عملية شحن ونقل برمائية معروفة لبناء جاهز للتركيب، بحسب ما أكد قستي، لأنها زادت على 4300 كيلومتر تقريبًا واستغرقت 45 يومًا.

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أونا

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