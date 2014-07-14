حقن “الأنسولين”.. للتحكم بالساعة البيولوجية عند السفر

رأت دراسة حديثة في الأنسولين حلا لمشكلة الاضطراب الذي يحدث للجسم من جراء اختلاف التوقيت بين الدول عند السفر. الرحلات الجوية الطويلة عادة ما تسبب اضطراباً في الساعة البولوجية للجسم، وذلك بسبب فارق التوقيت بين بلاد المسافر والجهة التي يريد الوصول إليها. وحاول العديد من الخبراء البحث عن علاج لما يعرف باضطراب الرحلات الجوية الطويلة، فالبعض ينصح بأخذ الفاليوم على متن الطائرة، في حين يعتبر آخرون ان الفياغرا يمكن أن تعمل كعلاج، حتى أن هناك شركات تصنع مصابيح متخصصة للحد من تأثير تغيير المناطق الزمنية.

لكن دراسة جديدة أجريت في جامعة ياماغوتشي اليابانية، أشارت إلى أن الأنسولين يمكن أن يساهم في التحكم بإيقاع الساعة البيولوجية للجسم، مما يعني أن تنظيم الوجبات والاحساس بالجوع يساعد في تفادي اضطراب الرحلات الطويلة. إدارة النظام الغذائي تساعد على ضبط شعورنا بالمناطق الزمنية المختلفة، لا سيما استهلاك الأطعمة التي تطلق الأنسولين، وذلك وفقاً للتجارب التي أجريت على خلايا كبد الفئران.

ويقول العلماء ان اختيار الأطعمة التي تؤثر على مستويات الانسولين، يمكن أن يساهم في تفادي اضطرابات الجسم الناتجة عن المنطقة الزمنية الجديدة. وقال الدكتور ماكاتو أكاشي الذين أجرى الدراسة: “باختصار، قد يساعد الانسولين على مزامنة الساعة البيولوجية للمعدة مع تناول الطعام”. واضاف: “على سبيل المثال، تناول الأطعمة التي تعزز إفراز الأنسولين مثل المعكرونة الغنية بالكربوهيدرات يساعد الساعة البيولوجية على الدخول في مرحلة النوم، في حين أن الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين يمكن أن تساعد الجسم على البقاء مستيقظاً”.