أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إنجي الكمبشاوي: سعيدة بالعمل في “السيدة الأولى”.. ومشهد “الاستجواب” الأصعب

Google+ Print
إنجي الكمبشاوي: سعيدة بالعمل في “السيدة الأولى”.. ومشهد “الاستجواب” الأصعب إنجي الكمبشاوي: سعيدة بالعمل في “السيدة الأولى”.. ومشهد “الاستجواب” الأصعب

أعربت، الإعلامية والفنانة إنجي الكمبشاوي، عن سعادتها بدورها في مسلسل “السيدة الأولى” وعن العمل مع الفنانة غادة عبد الرازق والفنان ممدوح عبد العليم والمخرج محمد بكير، قائلة : رغم  صغر حجم الدور إلا إنه كان من أفضل الأدوار التي قدمتها وسعدت بالعمل مع أسرة المسلسل .

وأضافت الكمبشاوي، خلال حديثها لوكالة أنباء أونا : دوري في السيدة الأولى هو ممرضة الرئيس هاشم الدور الذي يجسده -الفنان ممدوح عبد العليم-، و أكثر ماجذبني للدور هو أهميته رغم صغر حجمه،  مشيرة إلى أن مشهد الاستجواب الذي قدمته مع الفنان الكبير سامح الصريطي كان من أصعب المشاهد وأقواها.

وأشارت إنجي إلى أنها استعدت للدور بشكل عام ولمشهد “الاستجواب” -الذي يحمل العديد من المشاعر الصعبة والتوتر- من خلال عدد من الورش التدريبية ليظهر على أكمل وجه، ولتفاجأ المشاهدين والقائمين على العمل بأدائها .

وأنهت الكمبشاوي حديثها مشيرة تظهر كمذيعة بمسلسل “ابن حلال”، وتعكف حاليًا على قراءة أكثر من فكرة برنامج لتستقر على الأفضل .

إنجي الكمبشاوي إعلامية ظهرت كممثلة في مسلسل “العراف”، كما شاركت في مسلسل “آدم وجميلة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا