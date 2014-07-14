هنية : دماء شهدائنا تزيدنا إصرار على مواصلة الجهاد ضد الاحتلال

قال إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية السابق بقطاع غزة إن حماس تتشرف بقيادتها واجهة النضال ضد الاحتلال الإسرائيلى الذى مازال يمارس أعماله الوحشية ضد سكان غزة.

وأضاف هنية في كلمة له بثتها قناة الجزيرة القطرية أن المقاومة التى تقودها حماس هى مقاومة رشيدة تعمل على أساس تقديم الحيلولة من أجل الحفاظ على الفلسطينيين،والدفاع عن أرض هم وعرضهم.

وأوضح هنية أن الاحتلال عمل منذ فترة على إفساد عملية المصلحة وتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديد والتى تمت تحت رعاية السلطات المصرية.

وشدد هنية على أن المقاومة لم تبدأ بالهجوم على الاحتلال بل إسرائيل هى من بدأت العدوان ،لكن المقاومة ستصدم ولن تهدأ حتى تستطيع وقف ذلك العدوان.

وأشار هنية إلى وجود اتصالات مستمرة بين حماس والأطراف الخارجية لبخث كيفية تهدئة الأوضاع ،وذلك بقيادة السيد خالد مشعل.

واشاد بالموطفين الذين مازالوا مستمرين فى عملهم رغم عدم حصولهم على مرتبات منذ ثلاثة أشهر.

واختتم هنية كلماته قائلاً:”الدماء تدفعنا إلى الاستمرار فى المقاومة ضد الاحتلال الغاشم”.