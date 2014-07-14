وزير التموين: جاري توفير كافة السلع التموينية لدى “البقالين”

قام الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بجولة قبل الإفطار اليوم على المخابز البلدية المدعمة في سوقي الناصرية والاثنين بعابدين بالقاهرة، وتأكد من نجاح تطبيق النظام الجديد لبيع الخبز المدعم عن طريق البطاقات التموينية أو بطاقات صرف العيش حيث توافر الخبز بكميات كبيرة وحصول المواطنين عليه بدون طوابير وبجودة عالية.

كما قام الوزير بتفقد بعض محلات البقالة التموينية، وتابع عمليات صرف السلع التموينية للمواطنين حسب المنظومة الجديدة، حيث تم البدء في صرف السلع التموينية في بعض مناطق القاهرة والإسكندرية ومناطق في وجه قبلي وبحري، وأكد خلال الجولة أنه جاري استكمال صرف السلع التموينية للبقالين في كافة محافظات الجمهورية.

والتقى الدكتور حنفي خلال الجولة ببعض المواطنين الذين أشادوا بجودة رغيف الخبز ونجاح نظام بيع الخبز الجديد، وأوضح لهم وزير التموين مميزات منظومة الخبز الجديدة والتي تتضمن تخصيص 150 رغيفا شهريا لكل مواطن مسجل على البطاقة التموينية أو بطاقة صرف العيش، وأن سعر الرغيف 5 قروش.

وأضاف الوزير أن المواطن سوف يحصل على سلع غذائية مجانية من البقال التمويني مقابل ما يوفره من استهلاكه للعيش خلال الشهر، وذلك في أوائل الشهر التالي، بالإضافة إلى السلع التموينية المخصصة للبطاقة التموينية، مشيرا إلى أن هناك بطاقة صرف خبز لدى صاحب المخبز بها حصة للبيع للمواطنين الذين لا يحملون أي بطاقات.

واشتكى بعض المواطنين من تلاعب بعض أصحاب محلات البقالة التموينية في أسعار السلع التموينية وسوء المعاملة فقام وزير التموين بإعطائهم تليفوناته الشخصية للاتصال به في حالة الشكوى لحلها فورا، كما اشتكى أحد المواطنين بأنه ليس لديه بطاقة تموين ويريد خبز لأولاده، فأكد له الدكتور خالد حنفي وزير التموين أن المواطنين الذين ليس لديهم بطاقات تموينية عليهم التوجه إلى مكاتب التموين التابعين لها لاستخراج بطاقات صرف عيش بعد التقدم بالمستندات المطلوبة؛ وهى صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة وصور من شهادات ميلاد الأولاد.

وأكد الدكتور حنفي للمواطنين أنه لم يتم إلغاء السلع التموينية بل تم زيادتها، موضحا أن النظام الجديد لتوزيع السلع التموينية من الشهر الحالي يتيح للمواطن أن يختار بقيمة الدعم ما يناسب احتياجاته كل شهر من خلال إتاحة 20 سلعة غذائية وغير غذائية بأسعار مدعمة على البطاقات التموينية في محلات البقالة التموينية من منتجات القطاع العام والخاص وبأصناف مختلفة تشمل لحوما ودواجن وبقوليات وغيرها ومنتجات صناعية مثل المنظفات الصناعية، مشيرا إلى أن هذا النظام سوف يقضى على شكوى المواطنين من عدم جودة السلع التموينية أو نقصها.

ووافق وزير التموين خلال الجولة على طلب إحدى المواطنات بالذهاب معها إلى بقال تمويني يبيع السلع التموينية بأزيد من سعرها وقام وزير التموين بإنذاره وغلق محله في حالة البيع بأزيد من الأسعار الرسمية للسلع، وطلب من مدير مديرية التموين بالقاهرة تشديد الرقابة على منافذ البقالة التموينية لمنع التلاعب في أسعار السلع التموينية.