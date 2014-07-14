“الخارجیة الإیرانیة”: جرائم الإحتلال الإسرائيلي بلغت حدًا لا تكفي إدانته فقط

أدانت وزارة الخارجیة الإیرانیة اعتداءات جيش الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة ، معتبرة استهداف النساء والأطفال الأبریاء واستخدام أکثر الأسلحة فتكا ضدهم جرائم حرب.

وقالت الوزارة ـ فی بیان نقلته وكالة فارس الإيرانية – أن فظاعة جرائم الاحتلال بلغت حدا لا تكفي ادانته فقط ، وأشارت إلى أن العدوان الوحشي من قبل إسرائيل ضد قطاع غزة والضفة الغربیة مستمر ، في حین أن المؤسسات الدولیة المعنیة واللاعبین الأساسیین فی النظام الدولی لم یقوموا بأي إجراء رادع حتى الآن.

وأضافت ” إن وزارة خارجیة ايران باعتبارها الرئیس الدوری لحرکة عدم الانحیاز تدعو إلی تنفیذ الآلیات الدولیة والإقلیمیة بهدف معاقبة هذا الکیان الغاصب باعتباره مجرم حرب ، واتخاذ اجراءات حازمة لایجاد قوة رادعة دائمة أمام استمرار اعتداءات هذا الکیان”.

وتابعت ” يتعين علی أصدقاء فلسطین القیام بعمل جماعی عاجل فی مواجهة الکیان الصهیونی وملاحقة العناصر الصهیونیة المجرمة لانتهاکهم أبسط المقررات الدولیة وحقوق الإنسان ومحاکمتهم فی المحاکم والاوساط القانونیة الدولیة بما فی ذلك محکمة العدل الدولیة”.