موسى يكشف عن المحاور الثمانية للإطار الفكري والسياسي لتحالف “الأمة المصرية”

أعلن عمرو موسى عن 8 محاور أساسية تعد الإطار الفكري والسياسي لتحالف “الأمة المصرية”، وذلك عقب مشاورات مع ممثلي مجموعة من الأحزاب المؤسسة للتحالف، والتي قام بوضعها كل من الدكتور عمرو الشوبكى وعماد جاد.

وأوضح موسى أن المحاور الأساسية هي، الحفاظ على الدولة الوطنية وإصلاحها، و الإيمان بأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والالتزام بمبادئ الدستور والقانون، وبناء نظام ديمقراطي، والنظام الجمهوري أساس الشرعية السياسية والقانونية، والعلم والعمل هما أساس التقدم، ودولة تنموية ديمقراطية عادلة، دعم المحليات، دور نشط وفعال لسياسة مصر الخارجية.